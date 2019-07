Beautiful, il test del DNA di Beth segnano una svolta sconvolgente

Anticipazioni americane Beautiful: il test del DNA di Beth porterà a una svolta sconvolgente

Le anticipazioni americane di Beautiful parlano di una svolta importante nella vita dei nostri protagonisti, in particolare in quella di Liam, Hope e Steffy. Ma cosa accadrà di così sconvolgente? In queste ultime settimane, è stato assicurato ai telespettatori che avverrà una svolta, attraverso il test del DNA di Beth, che nessuno si aspetta. Di cosa si tratta? Sono davvero tante le ipotesi che i portali americani stanno facendo al riguardo. Innanzitutto è bene sapere che Liam e Hope scoprono, appunto, che Phoebe (la bambina adottata da Steffy) è la loro Beth. Tutti credono che la bambina sia morta, ma qualcuno scopre ben presto la verità. A essere a conoscenza del segreto sono il dottor Reese (padre di Zoe, che rapisce la neonata per racimolare del denaro), Zoe, Thomas, Florence (la ragazza che finge di essere la madre naturale della bambina) e Xander. Quest’ultimo fa di tutto affinché la verità venga fuori, ma Zoe riesce sempre a convincerlo a non parlare. A svelare il grande segreto è proprio Flo, interrogata più volte da Liam.

Beth è viva: Hope e Liam ritrovano la loro bambina, ma accadrà qualcosa di inaspettato

Dopo aver scoperto che Phoebe è Beth, Liam e Hope decidono di effettuare il test del DNA. In particolare, è Steffy che vuole essere certa che la bambina che ha adottato sia in realtà la neonata creduta morta. Da qui arriva una svolta molto attesa dal pubblico per la giovane Forrester. Ma cosa accadrà di così inaspettato? Ricordiamo che entrerà in scena, in questa circostanza, il dottor Armstrong, il quale avrà a che fare proprio con la risoluzione del caso. Da questo test del DNA si arriveranno a delle conclusioni sconvolgenti. Alcuni portali americani sono quasi convinti che, attraverso queste verifiche, si arriverà a scoprire che Beth è gravemente malata. Oppure, Liam e Hope potrebbero scoprire che in realtà la bambina non è la loro.

Beautiful, test del DNA di Beth segna una svolta: avrà a che fare con Kelly?

Beth è gravemente malata? Nessuna certezza al momento, la gli ultimi spoiler segnano una svolta sconvolgente e c’è chi ora punta l’attenzione anche su Kelly, la figlia di Steffy e Liam. Infatti, si pensa che, approfittando della situazione, verranno effettuati i test del DNA anche sulla bambina. Ricordiamo che Steffy ha già proceduto con le dovute verifiche, accertandosi della paternità della piccola. Infatti, la giovane Forrester aveva il dubbio che la piccola potesse essere figlia di Bill. Pertanto, ora si pensa che potrebbe esserci stato un errore e che, dunque, Kelly non sia la figlia di Liam ma di Bill.