Beautiful Hope: l’attrice Annika Noelle racconta la sua battaglia contro bulli e haters

Annika Noelle, interprete di Hope Logan in Beautiful dal 2018, ha raccontato in una recente intervista alcuni lati inediti della sua vita privata. Da ragazzina la 33enne originaria di Boston è stata vittima di bullismo. I suoi compagni di scuola, come svelato dalla diretta interessata a DiPiù Tv, la prendevano di mira perché portava gli occhiali e l’apparecchio ai denti. “È stato un periodo difficile della mia esistenza”, ha dichiarato la Noelle che, grazie a The Bold and the Beautiful, è diventata famosa in tutto il mondo. Superata quella fase difficile oggi la giovane è più forte anche se di recente, proprio per via del personaggio di Hope, è stata presa di mira da alcuni haters.

Annika Noelle di Beautiful presa in giro per il personaggio di Hope Logan

“Quei momenti difficili mi hanno insegnato ad essere forte. Quelle prese in giro mi hanno fatto sviluppare una forte percezione di me stessa. Non mi angoscio più per l’aspetto fisico. Capitano periodi in cui sono magra, altri in cui sono più formosa, ma ho capito che l’unica cosa che conta è che io sia sana”, ha detto Annika Noelle. L’attrice ha poi parlato del cyber bullismo, sempre più diffuso con la proliferazione dei social network. “Amo comunicare attraverso i social con i miei fan, soprattutto con quelli che vivono lontano e che non posso incontrare di persona, ma non sempre arrivano commenti positivi. Ammetto che più di una volta i commenti cattivi che ho ricevuto mi hanno rovinato la giornata. In quelle occasioni due colleghe della soap mi sono state di grande aiuto e conforto”, ha confidato.

Hope, Steffy e Brooke di Beautiful: le attrici sono in realtà grandi amiche

“Ho chiesto consiglio a Jacqueline Macinnes Wood (Steffy) e Katherine Kelly Lang (Brooke). Loro hanno più esperienza di me e mi hanno suggerito di non permettere ai commenti negativi di influenzare la mia vita. E di impegnarmi, semmai, a riempirla di felicità”, ha fatto sapere Annika Noelle. Che sul set di Beautiful ha legato molto pure con John McCook (Eric), Scott Clifton (Liam) e Thorsten Kaye (Ridge).