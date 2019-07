Beautiful, Annika Noelle: Hope e Steffy grandi amiche nella vita reale

Beautiful Hope, Annika Noelle e Jacqueline MacInnes Wood grandi amiche nella vita reale

Se in Beautiful l’attrice Annika Noelle, interprete di Hope Logan, deve lottare contro Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester), nella vita reale le due sono molto amiche. A rivelarlo è la stessa Annika in un’intervista su Nuovo Tv. Scendendo nel dettaglio, l’attrice afferma di aver creato un bel feeling con tutti i colleghi sul set. In particolar modo, la Noelle è riuscita a creare un rapporto molto speciale con Jacqueline, che rappresenta la sua grande rivale all’interno della soap. Le due, infatti, sono da sempre in grande contrasto tra loro. Proprio quando Steffy e Hope sono riuscite a far nascere la pace in amore, ecco che a lavoro ha ricreato tensione l’ultima scelta presa da Ridge alla Forrester Creations. Ma fuori dal set è tutto il contrario! Tra Jacqueline e Annika non c’è alcuna rivalità, anzi. L’attrice, interprete della giovane Logan, parla di un vero e proprio legame che si è creato con la collega. Difficile immaginare Steffy e Hope che ridono e si fanno confidenze davanti a un caffè. Eppure nella vita reale è proprio così!

Annika Noelle e Jacqueline diverse da Hope e Steffy: “Siamo molto legate”

E mentre sul set si combattono per l’amore di Liam, nella vita reale Steffy e Hope sono grandi amiche. Annika, parlando dei rapporti con i suoi colleghi, afferma: “Quanto rido con Jacqueline MacInnes Wood. Nella soap è mia rivale, ma nella vita è una persona vulcanica e gentile. Una vera amica.” Difficile immaginarle come due grandi amiche, eppure è proprio così. “Siamo molto legate. Quando giriamo le scene in cui litighiamo finiamo sempre per andare a mangiare insieme da qualche parte e a scambiarci confidenze. Il nostro è un rapporto speciale”, continua Annika. Inoltre, l’attrice rivela di aver instaurato anche un bellissimo rapporto con Katherine Kelly Lang, che nella soap interpreta sua madre Brooke Logan. Ma non è l’amicizia con Jacqueline l’unica differenza, Annika nella realtà non ha ancora in progetto dei figli, a differenza di Hope.

Beautiful anticipazioni: Annika annuncia grandi colpi di scena per la sua Hope Logan

Annika spiega di non aver ancora trovato l’uomo ideale “che deve avere un grande cuore e una grande passione per gli animali”. Quando troverà la persona giusta potrà iniziare a pensare a formare una famiglia, ma per ora ammette di stare bene così. Nel frattempo, Annika rivela qualche dettaglio sul futuro della sua Hope. In particolare, l’attrice fa presente che ci saranno ancora problemi con Steffy e Liam. Ma non solo, l’interprete della giovane Logan annuncia grandi colpi di scena per il suo personaggio. Sappiamo ormai abbastanza bene, infatti, che Hope crederà di aver perso la sua bambina!