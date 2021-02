Beautiful Hope Logan: l’attrice Annika Noelle si sposa

Dopo aver indossato più volte l’abito nuziale sul set di The Bold and The Beautiful Annika Noelle è pronta a fare sul serio. L’interprete di Hope Logan ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae a mezzo busto: in primo piano il prezioso anello ricevuto in dono dal suo fidanzato. Un post che ha subito fatto incetta di numerosi like e commenti di auguri e congratulazioni e che potete ammirare più in basso.

“E lei ha detto sì”, ha scritto Annika Noelle su Instagram, parlando di se stessa in terza persona. L’attrice di Beautiful non ha fornito ulteriori dettagli ma secondo qualcuno il futuro marito della 34enne sarà il musicista Zach Fischer. I due sono legati da più di tre anni anche se Annika, da sempre molto riservata, non ha mai svelato troppo della sua vita sentimentale. Rare le apparizioni pubbliche della coppia.

Il matrimonio di Annika Noelle di Beautiful è avvolto nel mistero. Sui profili social di Zach Fischer non compare la stessa foto dell’attrice e l’artista non sembra indossare alcuna fede nuziale. Forse i due si sono lasciati da tempo e la Noelle sta per sposare un altro uomo? Chissà… Al momento la faccenda è poco chiara e la giovane è più che mai concentrata sul suo lavoro.

Nonostante la pandemia le riprese di Beautiful vanno avanti con regolarità. Seppur con molte differenze rispetto al periodo precedente all’emergenza Coronavirus. Obbligatorie le mascherine, banditi gli abbracci, largo utilizzo di manichini e bambole gonfiabili. Annika resta una delle protagoniste principali con la sua Hope, precedentemente interpretata da Kimberly, detta Kim, Matula.

Grazie alla soap opera, trasmessa in America da CBS, Annika Noelle è diventata una delle migliori amiche di Jacqueline MacInnes Wood, la sensuale Steffy Forrester di Beautiful. Le due sono molto legate e Jacqueline ha aiutato la collega in un momento difficile, ovvero quando Annika veniva continuamente attaccata da haters e leoni da tastiera sui social network.

Annika Noelle e Jacqueline MacInnes Wood hanno un ottimo rapporto pure con Katherine Kelly Lang, Brooke Logan in Beautiful. Annika, presente nella serie dal 2018, frequenta regolarmente fuori dal set anche: John McCook (Eric), Scott Clifton (Liam) e Thorsten Kaye (Ridge).