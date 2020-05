By

Beautiful anticipazioni, chi sceglie Liam tra Hope e Steffy? Il triangolo amoroso non finirà mai

Da anni il triangolo amoroso tra Hope, Liam e Steffy ha preso il sopravvento a Beautiful e nulla cambierà per il futuro. Ne è sicuro Scott Clifton, l’attore americano classe 1984 che dal 2010 indossa i panni del figlio di Bill Spencer. In una nuova intervista a Tv Insider Scott – che ha instaurato un ottimo rapporto con le colleghe Jacqueline Macinnes Wood e Annika Noelle – ha ammesso che la guerra tra i Lope e Steam sarà senza fine. Perché Liam ama sia Steffy sia Hope ed è il degno erede di Ridge Forrester, per decenni diviso tra Taylor e Brooke. Dunque se oggi Liam è felice con Hope, nonostante i sotterfugi di Thomas, un riavvicinamento con Steffy potrebbe già essere dietro l’angolo.

La dichiarazione di Scott Clifton su Hope, Liam e Steffy

A Beautiful Liam è destinato a restare con Hope Logan o Steffy Forrester è il suo endgame? “Penso che Liam sarà sempre diviso tra Hope e Steffy: lui ama entrambe. La natura del triangolo vede nessuna delle due contendenti vincere davvero. È tutto momentaneo. Magari pensi che quel personaggio sta vincendo in quel momento ma poi tutto cambia velocemente. Perché magari in un momento Liam crede di amare Hope ma poi non può fare a meno di Steffy. Ora anche Wyatt è nella stessa posizione di Liam, diviso tra Flo e Sally”, ha spiegato Scott Clifton a Tv Insider.

In America Hope e Liam si sono sposati di nuovo

Nelle attuali puntate americane di Beautiful Hope e Liam si sono sposati per l’ennesima volta dopo che Thomas ha spinto la Logan a divorziare da Spencer. Quest’ultimo ha avuto un riavvicinamento a Steffy ma è poi tornato da Hope. Un lungo tira e molla non del tutto archiviato ma destinato a durare... del resto la storia di Ridge e Brooke docet.