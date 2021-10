Beautiful, Hope: Annika Noelle ha perso due figli, la confessione dell’attrice

L’attrice Annika Noelle, conosciuta per essere il volto di Hope Logan in Beautiful, confessa un segreto sulla straziante gravidanza che ha dovuto affrontare. Non ne aveva mai parlato prima, ma ora sceglie di aprirsi sulle perdite dei figli con un pezzo emozionante per Glamour, intitolato Losing a Child in the Limelight. Attraverso questo lungo messaggio, Annika ha modo di essere onesta sulla tragedia che è avvenuta nella sua vita privata. Quando la sua Hope credeva che Beth fosse morta, la Noelle non era mai stata incinta.

Infatti, ai tempi, rivelò di voler rendere giustizia alla storia per tutti coloro che hanno attraversato quel tipo di dolore. Non aveva idea, in quel momento, che stava per intraprendere una strada simile. Affrontare una trama così complicata ha avuto un impatto psicologico su di lei abbastanza forte. Dopo di che, lei e il suo fidanzato hanno scoperto che aspettavano un figlio. Entrambi erano entusiasti della notizia e anche un po’ spaventati all’idea di diventare genitori.

L’interprete di Hope Logan ha iniziato a fare delle ricerche e a prepararsi per questo bellissimo viaggio, che purtroppo si è interrotto. L’attrice di Beautiful confessa di aver perso la sua bambina quando si trovava alla decima settimana di gravidanza. Per lei questa è stata indubbiamente un’esperienza molto dolorosa che le ha lasciato, inevitabilmente, dei ricordi traumatici.

Dopo questa terribile perdita, Noelle Annika ha impiegato del tempo prima di provare ad avere un altro bambino. Quando è riuscita nell’intento, si è ritrovata a vivere una seconda grave perdita, in quanto anche questa volta ha perso il figlio che attendeva, a otto settimane. Si è ritrovata così a vivere nuovamente un grande dolore e ha scelto di dedicarsi completamente al lavoro.

Quando ha deciso di aprirsi sulla questione, è stata sorpresa nello scoprire che tantissime persone hanno attraversato dei momenti simili. Sebbene l’attrice sia una persona molto riservata, ha iniziato a usare il potere della condivisione, che l’ha aiutata tantissimo. Rendendo pubblica la sua storia, ha sperato di poter aiutare gli altri a sentirsi meno soli e a trovare un po’ più di coraggio.

Oggi l’interprete di Hope si sta concentrando sulla positività dopo questi due periodi così dolorosi e spera di essere di ispirazione. Al contrario, il suo personaggio nella soap opera americana è riuscita a ritrovare il sorriso quando ha scoperto che sua figlia Beth non era morta. Ora, però, per la Logan stanno arrivando altre difficoltà da affrontare.

Il suo matrimonio con Liam subirà dei duri colpi nelle prossime puntate americane. Il ritorno di suo padre Deacon Sharpe sta causando non pochi problemi a Los Angeles!