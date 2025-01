Beautiful, grave lutto: ex attore morto a 39 anni. Il dolore dei fan

Lutto per gli appassionati di Beautiful, Il Tempo Della Nostra Vita e Jane The Virgin. E’ difatti venuto a mancare a soli 39 anni uno degli attori, precisamente Francisco San Martin. Quest’ultimo è stato ritrovato privo di vita in casa e come causa del decesso si sospetta il suicidio per impiccagione. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei suoi colleghi e dei fan delle serie.

Morto Francisco San Martin, attore di serie tv

E’ venuto a mancare a soli 39 anni Francisco San Martin, noto attore di soap opera. Nato a Maiorca nel 1985, era conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Dario Hernandez nella serie tv spagnola Il Tempo Della Nostra Vita. Nel 2017 ha fatto parte anche del cast di Beautiful nel ruolo di Mateo, giardiniere di Forrester Manor coinvolto in uno dei piani di Sheila, per 16 episodi. Sempre nel 2017 il pubblico l’ha anche apprezzato come Fabian nella serie Jane The Virgin. La sua carriera era iniziata nel mondo della tv in programmi destinati ai più piccoli per poi culminare nel mondo delle serie.

San Martin non è stato soltanto un attore ma anche un modello. Dopo aver vissuto per un periodo in Argentina, Francisco ha difatti iniziato a lavorare come tale a Madrid dove ha preso anche lezioni di recitazione. Proprio la recitazione ha poi conquistato un ruolo importante nella sua vita.

L’attore è stato ritrovato morto nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni suoi amici, preoccupati dalla mancanza di notizie da parte sua nelle ultime ore. Al momento si stanno effettuando le dovute indagini sul caso per chiarire le circostanze e le cause del decesso. Non è esclusa la pista di un possibile suicidio per impiccagione.

I messaggi di cordoglio

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte di altri volti del mondo dello spettacolo. Tra questi quello di Camila Banus, sua collega ne Il Tempo Della Nostra Vita ed interprete di sua sorella Gabi. Anche i fan delle serie in cui ha recitato l’attore hanno espresso tutto il loro dispiacere ed il loro shock per la notizia della sua prematura scomparsa, dandogli l’ultimo saluto attraverso i social.