Beautiful Eric smaschera Shauna, ma con Ridge non è finita: parla l’attrice

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Eric riesce a scoprire il piano di Quinn e Shauna, ai danni di Ridge e Brooke. La madre di Florence vorrebbe conquistare il cuore dello stilista e così si lascia influenzare dalla designer di gioielli, pronta a tutto pur di vendicarsi contro la Logan. La madre di Wyatt mette in atto delle mosse che effettivamente portano Ridge ad allontanarsi da Brooke. Tutto questo fino a quando Eric scopre la verità su quanto stanno nascondendo sua moglie e la sua amica. Origliando una loro conversazione, il patriarca dei Forrester viene a conoscenza del piano pensato dalle due per separare Ridge e Brooke.

Quando la verità viene a galla, grazie all’intervento di Eric, Shauna può dire addio allo stilista. Ma secondo quanto riporta il sito TvInsider, in un’intervista, la sua interprete Denise Richards anticipa che forse le cose tra Ridge e Shauna potrebbero non essere finite. Dopo il complotto messo in atto e pensato da Quinn, la Fulton potrebbe davvero tornare tra le grazie del figlio di Eric? Sembra improbabile, visto che a Ridge è ormai chiaro il fatto che Shauna abbia tramato dietro le sue spalle per separarlo da Brooke. Le trame di Beautiful possono cambiare da un momento all’altro e regalare colpi di scena inaspettati!

Dunque, i telespettatori possono attendersi di tutto. Il ritorno di Shauna nella vita di Ridge potrebbe indubbiamente generare una nuova guerra! Brooke non riuscirebbe di certo ad accettare nuovamente l’intromissione della Fulton. Intanto, Denise Richards parla anche della situazione che sta attualmente vivendo Quinn, nelle puntate che stanno andando in onda in America. Shauna, pur di aiutare la sua amica a non perdere Eric, finge di essere la donna cui Carter ha trascorso una notte di passione.

In realtà, proprio Quinn finisce nel letto dell’avvocato. Questo segreto non può di certo uscire fuori, visto che andrebbe a rovinare diversi rapporti all’interno della soap. Quando Zoe Buckingham ricorda di aver visto una giacca di Quinn nella stanza da letto di Carter, Shauna prende la situazione in mano e si prende la colpa. L’attrice crede che il suo personaggio rispetti molto Eric e la sua storia con Quinn.

Nonostante ciò, non ci ha pensato nemmeno un attimo a coprire la Fuller. Pensa che per Shauna, anche la designer di gioielli lo avrebbe fatto. Ora non resta che attendere, in quanto questo enorme segreto potrebbe presto uscire e fare dei danni a Los Angeles, soprattutto ora che Quinn si è ritrovata con Eric e Carter con Zoe.