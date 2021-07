Beautiful, Eric lascia Quinn: possibile “un’epica battaglia tra bionde”

By

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Eric si ritroverà di nuovo solo. Il patriarca della famiglia Forrester mette fine al suo matrimonio con Quinn, quando viene a conoscenza del suo tradimento con Carter. A svelare il segreto ci pensa Brooke, la quale prende la palla al balzo vendicandosi della Fuller. Infatti, la Logan umilia la designer di gioielli di fronte a tutti.

Carter conferma immediatamente il tradimento, mentre Quinn tenta di trovare le parole giuste per giustificarsi. Tra suppliche e richieste di perdono, la Fuller finisce fuori dalla casa e dall’azienda del Forrester. Eric non è pronto a perdonare la Fuller, soprattutto perché Carter è una persona di famiglia ormai. Pertanto, Quinn è costretta ad andare via.

Sicuramente non è da considerare il fatto che la Fuller si metterà l’anima in pace. La madre di Wyatt cercherà di riconquistare il cuore di Eric e anche con molta fatica. Di fronte a sé ritroverà degli ostacoli. Le indiscrezioni americane fanno sapere che il Forrester non se ne starà solo soletto nella sua enorme casa. Qualcuno tenterà di consolarlo. Chi sarà?

Eric non se ne starà solo a lungo e si preannuncia una battaglia tra bionde, secondo quanto si legge su Soaps Sheknows. Impossibile non pensare che tra le possibili future matriarche non ci sia Donna.

Questa potrebbe essere la possibilità giusta per la Logan di conquistare Eric. Tra loro, in passato, c’è stata una storia d’amore. Non solo, Donna confessa a Katie di non aver ancora dimenticata il Forrester.

Pertanto potrebbe sfruttare questa situazione, consolando Eric. Inoltre, sembra che la soap opera voglia nuovamente dare uno spazio a Donna. Intanto, tra i nomi spunta anche quello di Shauna.

Sarebbe un gran bel colpo di scena, visto che improvvisamente la Fulton potrebbe ritrovarsi a essere, non più l’amica fidata, bensì la nemica numero uno di Quinn. Per questo sembra un po’ improbabile che ciò accada.

Shauna resterebbe comunque al centro dell’attenzione, in quanto potrebbe tornare a far parte del triangolo amoroso con Ridge e Brooke. Quest’ultima sicuramente farà di tutto per proteggere Eric.

Non permetterà a Shauna di entrare in casa Forrester, anzi aiuterà Donna. Dunque, la madre di Hope potrebbe ritrovarsi al centro di questa lotta.

Intanto, sua figlia sta cercando di salvare Thomas, rinchiuso in gabbia da Justin. La giovane Logan riesce a trovare il Forrester, ma dovrà iniziare una lotta molto dura per liberarlo prima del ritorno dell’avvocato nelle prossime puntate di Beautiful.