Beautiful e Una Vita oggi non vanno in onda: novità programmazione

Nuovo cambio di programmazione per Beautiful e Una Vita. Le due soap opera oggi, domenica 19 settembre 2021, non andranno in onda su Canale 5. Mediaset ha deciso di fare questo taglio per lasciare spazio al debutto di Amici di Maria De Filippi 2021. Infatti, la nuova edizione del talent show prende inizio proprio questo pomeriggio e a farne le spese sono le due soap. Ma non si tratta di un cambiamento definitivo. Innanzitutto, torneranno entrambe in onda da domani, come sempre.

Dunque, i telespettatori che seguono con passione le vicende dei vicini di Acacias 38 e dei protagonisti di Los Angeles non devono temere. Da lunedì a sabato, continueranno ad andare in onda gli episodi al solito orario. Per tutto il periodo autunnale, la programmazione di Canale 5 prevedeva la messa in onda di entrambe le soap nella fascia del pomeriggio di domenica. Sarebbero dovute andare in onda dalle 14 alle 15.30. Ma proprio in questi ultimi giorni c’è stato un cambio di rotta.

Il motivo? Dopo la messa in onda delle due soap, oggi avrebbe dovuto prendere inizio Scene da un matrimonio, con al timone Anna Tatangelo. La Mediaset ha deciso poi di fare una modifica a questa programmazione. Il nuovo programma ha bisogno di altro tempo prima di essere trasmesso, proprio perché si ha intenzione di proporre un prodotto di qualità.

Pertanto, arriva in soccorso Maria De Filippi, con la nuova edizione di Amici. Così, Beautiful e Una Vita sono state sospese per il 19 e il 26 settembre. Alle ore 14, per queste due domeniche, l’appuntamento è con le prime due puntate del talent show, che tornerà poi nuovamente in onda il sabato, dal prossimo 2 ottobre, salvo ulteriori cambiamento del palinsesto.

Questo il motivo per cui non c’è spazio per la messa in onda delle sue soap, che continueranno a essere trasmesse dal lunedì al sabato. Il prossimo 3 ottobre 2021 dovrebbe fare il suo debutto Scene da un matrimonio. Con l’arrivo del programma di Anna Tatangelo, torneranno in onda sia Beautiful che Una Vita nel pomeriggio di domenica.

Dal 2 ottobre ci sarà un altro cambiamento per i vicini di Acacias 38. Le telenovela spagnola, infatti, non avrà più spazio nel primo pomeriggio di sabato, in quanto ci sarà appunto Amici 2021. Inoltre, questo autunno, non è previsto l’appuntamento in prima serata su Rete 4 per la soap opera.

Facendo il punto della situazione, salvo eventuali cambiamenti: