Beautiful e Una Vita non vanno più in onda la domenica dal 3 maggio 2020

Beautiful e Una Vita, cambia la programmazione: dal 3 maggio 2020 non vanno più in onda la domenica

Cambio di programmazione per Beautiful e Una Vita. Le due soap più seguite in Italia non andranno più in onda la domenica pomeriggio a partire dal 3 maggio 2020. Lo rivela in anteprima Che tv che fa. Al posto delle due serie tv le repliche di Casa Vianello, con gli amati Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Non sono chiari i motivi di questa scelta ma è probabile che Mediaset abbia voluto in qualche modo preservare i due prodotti visto che per colpa del lockdown entrambi i set, sia negli Stati Uniti sia in Spagna, sono fermi.

Sospese le riprese di Beautiful e Una Vita per colpa del Coronavirus

Negli Stati Uniti Beautiful non va più in onda per via del Coronavirus. Dopo lo stop dello scorso marzo la troupe non è riuscita più a tornare sul set. Da qualche giorno il canale CBS sta trasmettendo le repliche di The Bold and the Beautiful (questo il titolo originale). Una situazione molto analoga alle soap di casa nostra, quali Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore.

Una Vita stop alle riprese ma la programmazione continua

Per colpa del Covid-19 anche le riprese di Una Vita (Acacias 38 è il titolo originale) sono state sospese. Ma l’emittente televisiva La 1 di TVE continua a mandare in onda quelle ancora disponibili.