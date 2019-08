Beautiful e Il Segreto vanno in pausa ad agosto: i dettagli

Beautiful e Il Segreto in pausa estiva ad agosto: dal 5 agosto le due soap vanno in vacanza

La nuova programmazione Mediaset vede Beautiful e Il Segreto in vacanza. Da lunedì 5 agosto le due note soap non andranno in onda su Canale 5, come il pubblico è abituato. Sicuramente questa decisione non renderà felici i telespettatori che da sempre seguono le vicende dei protagonisti di Los Angeles e di Puente Viejo. Ma si tratta, naturalmente, di una breve pausa sia per la soap americana che per quella spagnola. Per loro è previsto, dunque, uno stop estivo per un piccolo periodo di agosto. Al contrario, Una Vita e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore continueranno ad andare in onda, ma avranno ancora più spazio su Canale 5. Come conferma la guida tv che parte dal 5 agosto, Beautiful fa una sosta di breve durata e a prendere il suo posto saranno i protagonisti di Acacias. Un cambiamento che avviene ogni anno, ma non molto gradito a chi ama seguire le due soap. Invece, a sfruttare l’orario vuoto lasciato da Puente Viejo sarà la telenovela turca con protagonista Ozge Gurel.

Beautiful e Il Segreto subiscono uno stop: Una Vita e Bitter Sweet – Gli ingredienti dell’amore prendono il loro posto

Entrambe le soap, in onda su Canale 5, subiscono uno stop momentaneo. I nuovi palinsesti Mediaset vedono le famiglie di Los Angeles e di Puente Viejo lasciare spazio a quelle di Acacias e di Istanbul. A partire dal prossimo lunedì, Una Vita andrà in onda dalle ore 13.40 e terminerà, come sempre, alle ore 14.50. Più di un’ora, bella piena, per i telespettatori che non si perdono neppure una puntata riguardante il ricco quartiere di Acacias. Subito dopo inizierà la soap turca Bitter Sweet. La telenovela, che vede protagonisti Nazli e Ferit, prenderà il posto degli abitanti di Puente Viejo. Infatti, assisteremo alle vicende riguardanti i personaggi di Istanbul per ben due ore dal prossimo 5 agosto, ovvero dalle ore 14.50 fino alle 16.45.

Programmazione Canale 5 soap: Beautiful e Il Segreto in pausa estiva

Grandi cambiamenti per i fan delle due soap di Canale 5 e sicuramente un ottima notizia per i telespettatori che seguono con passione le altre due telenovele. Nel frattempo, il pubblico dovrà attendere prima di scoprire cosa accadrà a Julieta, Maria, Elsa e a tutti gli altri abitanti di Puente Viejo. Stesso discorso vale per le famiglie Spencer e Forrester, al momento protagonisti di una lotta in tribunale.