Beautiful, dal 3 settembre dura di più e in onda il sabato: ecco fino a quando

Beautiful dura di più da lunedì 3 settembre 2018 e va in onda anche di sabato

Buone notizie per tutti i fan di Beautiful: da lunedì 3 settembre la soap opera si allunga su Canale 5. Mediaset ha deciso di trasmettere un doppio episodio, che durerà fino alle 14.45! Attenzione, però, questa novità durerà poco: solo fino a venerdì 7 settembre. In compenso, ci sarà una puntata in più sabato 8 settembre, nel consueto orario dalle 13.45 alle 14.15. Non è ancora chiaro se la puntata di sabato resterà un impegno fisso anche per le prossime settimane o se quella dell’8 settembre resterà un caso isolato. Di sicuro questa settimana sarà utile ai telespettatori italiani per accorciare le distanze con l’America, dove sono avanti di ben sette mesi. Da sottolineare, inoltre, che le puntate in arrivo porteranno due ritorni importanti: quelli di Thorne Forrester e Hope Logan. Entrambi i personaggi sono interpretati da nuovi attori: Thorne ha ora il volto di Ingo Rademacher mentre la figlia di Brooke quello di Annika Noelle. Di seguito le anticipazioni di Beautiful della settimana in onda da lunedì 3 settembre a sabato 8 settembre 2018.

Lunedì 3 settembre

Steffy vorrebbe confessare quanto accaduto con Bill a Liam, ma la ragazza non trova il coraggio. Tra l’altro Liam, pentito del bacio con Sally, ha chiamato Carter per rinnovare i voti nuziali con la moglie. Bill, invece, fa preparare jet e yacht: tutti pensano ad una riconciliazione con Brooke, ma l’uomo pensa invece alla nuora…

Martedì 4 settembre

Dopo aver risposato Steffy, Liam Spencer pensa al padre: il giovane vorrebbe fare pace con Liam dopo quanto accaduto allaSpectra Fashion. Bill, invece, annulla il viaggio che aveva organizzato con Steffy e promette alla nuora di non dire a nessuno della notte passata insieme.

Mercoledì 5 settembre

A casa Forrester torna Thorne (con un nuovo volto, quello dell’attore Ingo Rademecher): Eric e Brooke sono molto felici di questo ritorno. Meno contento è invece Ridge, che si scontra subito col fratello. Intanto Liam si riavvicina al padre, ignaro di quanto successo tra Steffy e Bill.

Giovedì 6 settembre

Ridge si complimenta con Quinn per la nuova collezione: tra i due non c’è più alcuna scintilla di passione, ma si promettono di essere amici fedeli. Brooke è felice del successo che Thorne ha ottenuto in Europa. Pam dice a Charlie di aver incontrato Sheila al ristorante e che le è sembrata una donna diversa.

Venerdì 7 settembre

Steffy è tormentata dai sensi di colpa e dice a Bill di essere intenzionata a rivelare al marito quanto accaduto tra di loro. Bill è però contrario e cerca di dissuadere la nuora dal farlo. Nel frattempo Sally si reca a far visita a Liam per scoprire se nella sua vita tutto fila liscio.

Sabato 8 settembre

Ridge sembra preoccupato per il ritorno di Thorne a Los Angeles e ne parla con Brooke che, al contrario, è contenta di rivedere l’uomo. Intanto Thorne mostra i suoi nuovi modelli al padre: Eric resta piacevolmente colpito dalle creazioni del figlio minore.