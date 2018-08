Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 3 al 7 settembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 2018

Le puntate di Beautiful si fanno sempre più avvincenti e per i fan italiani c’è una buona notizia. Mediaset ha deciso di allungare per una settimana l’appuntamento con la soap opera americana. Dal 3 settembre le vicende dei Forrester dureranno di più, fino alle 14.45! Un cambio che ci voleva considerata l’eccessiva distanza con le puntate americane, che si è allungata di ben sette mesi. Nei prossimi episodi la vita di Steffy Forrester sta per cambiare radicalmente dopo il grande errore commesso. La figlia di Ridge è andata a letto con il suocero Bill e questo muterà per sempre il suo rapporto con il marito Liam Spencer.

Lunedì 3 settembre

Steffy vorrebbe confessare quanto accaduto con Bill a Liam, ma la ragazza non trova il coraggio. Tra l’altro Liam, pentito del bacio con Sally, ha chiamato Carter per rinnovare i voti nuziali con la moglie. Bill, invece, fa preparare jet e yacht: tutti pensano ad una riconciliazione con Brooke, ma l’uomo pensa invece alla nuora…

Martedì 4 settembre

Dopo aver risposato Steffy, Liam Spencer pensa al padre: il giovane vorrebbe fare pace con Liam dopo quanto accaduto alla Spectra Fashion. Bill, invece, annulla il viaggio che aveva organizzato con Steffy e promette alla nuora di non dire a nessuno della notte passata insieme.

Mercoledì 5 settembre

A casa Forrester torna Thorne (con un nuovo volto, quello dell’attore Ingo Rademecher): Eric e Brooke sono molto felici di questo ritorno. Meno contento è invece Ridge, che si scontra subito col fratello. Intanto Liam si riavvicina al padre, ignaro di quanto successo tra Steffy e Bill.

Giovedì 6 settembre

Ridge si complimenta con Quinn per la nuova collezione: tra i due non c’è più alcuna scintilla di passione, ma si promettono di essere amici fedeli. Brooke è felice del successo che Thorne ha ottenuto in Europa. Pam dice a Charlie di aver incontrato Sheila al ristorante e che le è sembrata una donna diversa.

Venerdì 7 settembre

Steffy è tormentata dai sensi di colpa e dice a Bill di essere intenzionata a rivelare al marito quanto accaduto tra di loro. Bill è però contrario e cerca di dissuadere la nuora dal farlo. Nel frattempo Sally si reca a far visita a Liam per scoprire se nella sua vita tutto fila liscio.