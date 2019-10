Beautiful, Douglas test del DNA: non è figlio di Thomas? Colpo di scena

Anticipazioni americane Beautiful: Douglas non realmente figlio di Thomas?

Douglas non è figlio di Thomas? Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un test del DNA che verrà effettuato proprio sul bambino. Ricordiamo che in passato, proprio quando rimase incinta, Caroline aveva una relazione con Ridge. Durante un momento di forte sconforto, la Spencer trascorse una notte insieme a Thomas. Ed ecco che subito dopo scoprì di essere in dolce attesa. L’amministratore delegato della Forrester Creations capì subito di essere stato tradito da Caroline, poiché lui è sicuro di non poter avere più figli a causa di una vasectomia effettuata a Parigi. Uscì in questo modo fuori che la nipote di Bill tradì Ridge insieme Thomas, nel corso di una notte abbastanza confusa. Ora a indagare su questo particolare saranno Liam e Hope. La coppia ha intenzione di togliere la custodia del piccolo Douglas al giovane Forrester. Per tale motivo, decidono di mettere in atto un nuovo piano, che prevede appunto il test del DNA sul bambino. Questa loro decisione porterà a una svolta interessante, secondo quanto rivelano i portali americani.

Beautiful, test del DNA per il piccolo Douglas: il risultato potrebbe sconvolgere

Un interessante colpo di scena per i telespettatori della nota soap opera americana. Sin da subito, si escluse che Ridge fosse il padre di Douglas, per via della vasectomia. Qualcuno, però, ha continuato ad avere il dubbio su questo dettaglio. E se non fosse realmente così? Ed ecco che a scoprire la verità ci penseranno Liam e Hope. Come vi abbiamo già anticipato, la coppia è disposta a tutto pur di mettere in salvo il piccolo Douglas. Infatti, i due sono convinti che Thomas non potrà mai essere un buon padre per il bambino, a causa della sua ormai evidente instabilità mentale.

Thomas contro Hope e Liam: previsto un colpo di scena riguardante Ridge

Riusciranno Hope e Liam a mettere in atto la loro vendetta contro Thomas? Sicuramente questa potrebbe essere una svolta interessante. Come potrebbe reagire il fratello di Steffy se venisse a sapere che Ridge è il vero padre di Douglas? Sicuramente non reagirebbe bene, mentre il piccolo potrebbe davvero soffrire. Ricordiamo che il bambino ha da poco perso sua madre Caroline.