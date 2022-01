Beautiful, Douglas sgancia la bomba: Thomas allarmato, Brooke in panico

Ormai il segreto di Brooke e Deacon sta uscendo fuori nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America. A lanciare la bomba sulla Logan ci pensa il piccolo Douglas. Durante la vigilia di Capodanno, attraverso la finestra, il bambino vede la nonna baciare Babbo Natale. In quel momento, infatti, Deacon indossa il cappello di Santa Claus. Come già le anticipazioni americane avevano svelato, il figlio di Thomas e Caroline svela a Hope e Liam ciò che ha visto. Ed ecco che, a questo punto, la situazione inizia a peggiorare per Brooke.

La Logan rivela a Ridge di essersi ubriacata durante Capodanno, anche se non sa come sia accaduto. I telespettatori americani, invece, sanno bene che dietro c’è lo zampino di Sheila. Mentre è ignara del piano di vendetta di quest’ultima, Brooke decide di mantenere il segreto sul bacio che è scattato con Deacon. Crede che il tradimento possa allontanare per sempre Ridge da lei e distruggere il loro matrimonio, soprattutto ora che a Los Angeles c’è Taylor. Di fronte alla particolare rivelazione di Douglas, Hope decide di indagare parlando con sua mamma.

Scopre così che i suoi genitori si sono baciati. Innanzitutto, la giovane Logan esorta sua madre a parlarne con Ridge, convinta che un semplice bacio non possa rovinare il loro rapporto. Ma Brooke è di tutt’altra idea. Nel frattempo, però, il piccolo Douglas soffre per la rivelazione fatta a Hope. In particolare, teme che sia lei che Liam siano arrabbiati per ciò che ha detto, visto che nota la loro strana reazione.

A rassicurarlo ci pensa lo Spencer, il quale si chiede se il bambino sia davvero certo di ciò che ha visto a Capodanno. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Douglas resta fedele alla sua storia. Quando Hope fa ritorno a casa svela a Liam che Deacon è l’uomo che il bambino riconosce come Babbo Natale. Per ora sono loro gli unici a conoscere la verità, ma presto le cose cambieranno.

Brooke è infatti preoccupata del fatto che Douglas presto potrebbe parlare di ciò che ha visto anche con altre persone. Dal momento che il bambino potrebbe tranquillamente raccontare la ‘storia di Babbo Natale’ a Thomas, la Logan andrà in panico.

E nelle prossime puntate americane il giovane stilista noterà lo strano umore del figlio, il quale è preoccupato che Brooke, Hope e Liam siano arrabbiati con lui. Thomas cercherà di andare a fondo, ma non sarà ancora in grado di dare un senso alle sue parole.

Il Forrester abbraccerà Douglas e gli darà un po’ di conforto. Molto presto il bambino dovrà affrontare le pressioni di Thomas, Ridge e Steffy, i quali vorranno delle risposte su ciò che da giorni racconta.