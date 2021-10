Beautiful, cosa vedremo a ottobre 2021 nelle puntate italiane

Cosa accadrà nella soap opera americana in questo mese di ottobre 2021? Le puntate italiane di Beautiful vedranno ancora al centro della scena Quinn e i suoi folli piani per eliminare definitivamente Brooke dalla vita di Ridge. Ma finalmente viene smascherata da Katie! Non solo, anche Steffy è protagonista di una trama interessante, che la vede sempre più vicina a Finn, ma con tanti problemi ancora da risolvere. La giovane stilista arriva al limite e tutti si uniscono per aiutarla a sistemare la sua situazione.

Beautiful anticipazioni ottobre 2021: Quinn e Shauna smascherate

Quinn ha messo in atto un nuovo piano: dare la possibilità a Shauna e Ridge di celebrare il loro matrimonio a Los Angeles. Crede che questo sia l’unico modo per allontanare definitivamente Brooke. Il Forrester accetta la proposta e decide di essere lui stesso a farlo sapere alla Logan. Quest’ultima, ovviamente, lo implora di non commettere questo errore. Bill ha ormai compreso che il suo futuro è con Katie, a quale però non è ancora pronta a perdonarlo.

Brooke è devastata per quanto sta accadendo, mentre Eric e Carter tentano di convincere Ridge a non sposare Shauna. Arriva il giorno del matrimonio e finalmente esce fuori la verità. A scoprirla è Katie, la quale ascolta di nascosto una conversazione tra Quinn e la sua amica. La più piccola delle sorelle Logan corre da Ridge per fargli sapere come stanno davvero le cose.

Il Forrester, intanto, decide di non sposare Shauna, in quanto sa di essere ancora legato a Brooke. Ed ecco che Katie gli svela il folle piano che Quinn e l’amica hanno messo in atto per incastrarlo.

Liam porta via Kelly e Steffy reagisce male: la minaccia e la decisione di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Liam cerca un confronto con Finn per avere delle risposte sulle attuali condizioni di Steffy. Ma ecco che lo Spencer trova la sua ex moglie in casa priva di sensi. Scopre la scorta di pillole che la Forrester ha appena assunto e decide di portare via Liam, finché non si sarà ripresa dalla sua dipendenza.

Steffy non reagisce bene e accusa Liam di rapimento. Si presenta poi a casa di Brooke e chiede indietro sua figlia. Ridge tenta di placare gli animi, ma la giovane tira fuori un coltello e minaccia tutti. Fortunatamente suo padre riesce a convincerla a lasciar perdere. Nonostante ciò, Steffy gli fa sapere che non lo perdonerà mai per essersi schierata dalla parte delle Logan.

A questo punto, Ridge decide di portare sua figlia a disintossicarsi. Ad aggiornare Finn su quanto accaduto ci pensa Liam. Tutti si uniscono per convincere Steffy ad affidarsi alla riabilitazione.