Brooke e Ridge a un passo dal divorzio. Nelle prossime puntate italiane di Beautiful la Logan scopre della notte che lo stilista ha trascorso con Shauna Fulton, la madre di Flo. Tra i due non è successo nulla ma Ridge, per non compromettere il già precario equilibrio con la moglie, ha preferito non rivelare nulla a Brooke. Peccato però che la vicinanza tra Ridge e Shauna non sia passata inosservata al barista del Bikini Bar, che ha spifferato tutto prima a Vinny e poi a Thomas.

Il giovane Forrester è ai ferri corti con la matrigna, determinata più che mai ad allontanare il ragazzo dalla sua famiglia. Thomas cerca dunque di vendicarsi facendo in modo che Brooke sappia cosa è accaduto tra Ridge e Shuana. Una volta appresa la verità dal barista del Bikini Bar, che lavora anche come modello nei ritagli di tempo, Brooke ha un duro confronto con Ridge. La Logan non riesce ad accettare che il marito abbia passato la notte con la madre di Flo, che ha rovinato la vita a Hope, Liam e Steffy.

Tra Brookle e Ridge scoppia l’ennesima lite, che porta i due a discutere furiosamente ancora una volta del futuro di Thomas e del piccolo Douglas. Alla fine Ridge prende una decisione inaspettata: abbandona casa di Brooke e si trasferisce da Steffy. Brooke, invece, va a trovare Shauna, pronta ad avere un chiarimento. L’incontro però finisce nel peggiore dei modi: Brooke prende a schiaffi la Fulton. Subito dopo invita Shuana a restare lontana da Ridge.

Durante la diatriba interviene Flo, che invita la zia Brooke a perdonarla per quanto accaduto con la piccola Beth. Ma la madre di Hope è irremovibile e non è pronta a cambiare idea sulla nipote e su Shauna. Prima di andare via Brooke invita Flo e Shauna a stare alla larga dalla sua famiglia. Un avvertimento che Shauna non intende seguire: la donna sprona Flo a fare qualcosa per aiutare Katie.

La più piccola delle sorelle Logan è infatti ricoverata in ospedale a causa di un’insufficienza renale. Katie ha bisogno di un trapianto di rene ma nessuno dei suoi parenti è compatibile. Flo, su suggerimento di Shauna, si sottopone al test di compatibilità e risulta positiva. In gran segreto si sottopone all’intervento e dona il suo rene a Katie. L’identità del donatore viene poi a galla quando Katie, con una certa insistenza, chiede ai dottori di conoscere il suo “eroe”.

Una scoperta che lascia senza parole Brooke, infastidita a Beautiful dal gesto di Flo e dall’aria di trionfo mostrata con orgoglio da Shuana. Quest’ultima, a quanto pare, è determinata più che mai a conquistare Ridge, ormai lontano da Brooke.