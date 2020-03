Beautiful si ferma per il Coronavirus: il video degli attori del cast

Le riprese di Beautiful ferme per il Coronavirus: attori a casa, il video del cast

Non era mai successo in 33 anni: le riprese di Beautiful sono state interrotte in America. Tutta colpa del Coronavirus che, dopo aver messo in ginocchio Cina e Italia, è arrivato pure negli Stati Uniti. Da circa una settimana Jacqueline Macinnes Wood, Katherine Kelly Lang e compagni sono rimasti a casa per evitare la diffusione del contagio. Secondo l’ultima comunicazione lo stop durerà un’altra settimana anche se è probabile che venga allungato visto che la pandemia si sta diffondendo in maniera esponenziale. In un video (più in basso) sui canali social di The Bold and The Beautiful gli attori del cast hanno invitato i propri telespettatori a non uscire di casa.

Cosa dicono nel video gli attori di Beautiful, il monito è uguale per tutti: “State a casa!”

“Sappiamo che è un momento folle, siamo tutti sopraffatti. Ma non siete soli, siamo tutti connessi! Restate forti fan di Beautiful”, ha dichiarato Katherine Kelly Lang, che dalla prima puntata della soap opera interpreta Brooke Logan. “Anche questa passerà”, ha assicurato Scott Clifton, che presta il volto da anni a Liam Spencer. “Sono tempi duri e imprevedibili ma non siete soli. È il momento giusto per godersi la famiglia”, ha aggiunto Darin Brooks (Wyatt Spencer). Gli attori di The Bold and the Beautiful hanno invitato tutti i fan a godersi la vita casalinga e le persone care in attesa di tempi migliori.

Nel 2020 Beautiful è la soap opera più vista negli Stati Uniti e non solo

Quest’anno Beautiful ha ottenuto il primato di soap opera più vista in America. Primato strappato dopo più di 30 anni a Febbre d’amore. Beautiful è inoltre la più vista in Italia, soprattutto in questo periodo così delicato come quello della quarantena.