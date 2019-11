Beautiful cast: nuovo amore per Steffy? Ecco chi potrebbe essere l’attore

Puntate americane Beautiful, nuovo amore per Steffy: nel cast potrebbe arrivare un affascinante attore

Gli ultimi rumors sulla vita amorosa di Steffy in Beautiful vedono arrivare nel cast un nuovo personaggio. In America non si parla d’altro che del possibile arrivo di questo attore sul set della nota soap. Gran parte dei telespettatori vorrebbero vedere la giovane Forrester ritrovare l’amore e la serenità con un altro uomo. In particolare, il pubblico sembra non riuscire più ad accettare il fatto che Steffy corra dietro a Liam. E se in questo momento in America i telespettatori stanno assistendo a un particolare avvicinamento tra loro due, ecco che le anticipazioni segnalano un piccolo allontanamento. Scendendo nel dettaglio, durante le prossime settimane, verrà fuori quanto accaduto alla Forrester Creations tra Hope e Thomas. I due hanno un violento scontro, il quale si conclude con la Logan che spinge il figlio di Ridge all’interno di una vasca che dovrebbe contenere acido. Fortunatamente il giovane stilista non perde la vita, in quanto cade nell’acqua. Al suo ritorno, tutti scopriranno che Hope ha nascosto quanto accaduto, convinta che Thomas sia morto. A scagliarsi contro di lei ci penserà ovviamente Steffy!

Beautiful anticipazioni americane: il pubblico attende l’arrivo di Daniel Goddard

Nuova lotta tra Steffy e Hope! La giovane Forrester si scaglierà duramente contro la sua rivale di sempre per aver nascosto a tutti il suo sospetto sulla morte di Thomas. Fortunatamente suo fratello è vivo e vegeto, ma vedrà comunque nella Logan una minaccia. A infastidire ancora di più Steffy sarà Liam. Sembra che quest’ultimo non se la prenderà duramente con Hope, come la Forrester vorrebbe. Questo porterà la stilista a prendere nuovamente le distanze dallo Spencer? I rumors vedono entrare nella vita di Steffy un altro uomo! Stiamo parlando dell’attore Daniel Goddard, che ha da poco lasciato la soap Young and the Restless, in cui interpreta il ruolo di Cane Ashby.

Steffy vivrà un nuovo amore? In America si spera nell’arrivo dell’affascinante Daniel Goddard

In America i portali anticipano la possibile entrata in scena di Daniel Goddard. L’attore potrebbe, dunque, entrare a far parte del cast di Beautiful, interpretando la nuova fiamma di Steffy. Si tratta di un’ipotesi che sta diventando sempre più forte. I telespettatori stanno attualmente sperando di vedere la giovane Forrester ritrovare la serenità proprio con il personaggio che potrebbe interpretare Goddard. “Steffy merita un nuovo amore e Daniel è l’uomo che fa scalciare Liam e che può portare un po’ di felicità nella vita di Steffy”, si legge sui social. Questo è uno dei tantissimi commenti condivisi dal pubblico, che in questi giorni sta davvero sperando nell’arrivo di Goddard.