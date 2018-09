Beautiful, Brooke tra Ridge e Thorne: chi ha la meglio con la Logan

Beautiful anticipazioni: Thorne fa la proposta di matrimonio a Brooke, Ridge compra l’anello

Sembra di tornare indietro nel tempo a Beautiful con il ritorno di Thorne nella vita di Ridge. In particolare, i due Forrester non si ritrovano solo a combattere nell’azienda di famiglia, ma anche in amore. Al centro delle loro attenzioni c’è, ancora una volta, Brooke Logan. Quest’ultima si ritrova a dover scegliere tra Ridge e Thorne. Quest’ultimo è tornato a Los Angeles con un grande obbiettivo, ovvero prendersi ciò che dovrebbe essere suo. Per ottenere ciò, ha bisogno di scavalcare il fratello, con cui non è mai andato effettivamente d’accordo. Tra loro c’è sempre stata una grande rivalità. Questa volta, Thorne fa davvero sul serio e intende ostacolare Ridge attraverso Brooke. Il pubblico di Canale 5 non ha potuto non notare l’avvicinamento dei due. La Logan ha subito dato ospitalità in casa sua a Thorne, portando il rivale a infastidirsi. Non solo, in questi giorni assisteremo anche a un bacio tra il padre di Ali e Brooke.

Lotta tra Ridge e Thorne: i due combattono per il cuore di Brooke

Dopo il bacio, arriva anche la proposta di matrimonio per Brooke. Thorne ha intenzione di mettere Ridge in serie difficoltà e lo fa attraverso l’amore. Ovviamente la Logan si ritrova, ancora una volta, confusa e divisa tra due uomini. La madre di Hope è sconvolta per la proposta ricevuta da parte di Thorne, in quanto abbastanza inaspettata. Ma, nel frattempo, anche Ridge è pronto a convolare a nozze con la Logan. Infatti, il pubblico vedrà il Forrester mostrare l’anello di fidanzamento per Brooke a sua figlia Steffy. Una vera e propria guerra tra Thorne e Ridge, che non si combatte solo nel campo lavorativo, ovvero alla Forrester Creations, ma anche in quello amoroso con Brooke. Ma chi sceglie questa volta la Logan?

Thorne si allontana da Brooke e sceglie Katie: inizia la guerra con Bill

Vi anticipiamo che Brooke non trascorre ancora molto tempo con Thorne. Infatti, quest’ultimo cambia strada e si avvicina a Katie. La piccola delle sorelle Logan rimane completamente affascinata dal Forrester. I due formano una vera e propria coppia. Ma Thorne, a questo punto, si ritrova a combattere anche contro Bill. Nel frattempo, Ridge e Brooke sembrano riprendere i loro rapporti.