Beautiful, Bradley Bell annuncia altri colpi di scena: “Questo è solo l’inizio”

Beautiful, lo sceneggiatore Bradley Bell annuncia nuovi colpi di scena

Le sorprese e i colpi di scena non finiscono qui! Ad annunciarlo è lo sceneggiatore Bradley Bell, che si dice orgoglioso per i risultati che sta ottenendo Beautiful in questi mesi. In particolare, ciò che sta catturando l’attenzione del pubblico americano, al momento, è la questione riguardante il segreto di Beth. Per chi ancora non conoscesse questa parte della trama, Hope e Liam vengono convinti dal dottor Reese che la loro bambina è morta durante il parto. In realtà, l’uomo dà in adozione la piccola a Steffy, che le dà il nome di Phoebe. Ovviamente la giovane Forrester non è a conoscenza della verità, che non appena esce fuori non può che devastarla. Infatti, Steffy si ritrova costretta a dover dare colei che fino ad ora ha cresciuto come fosse sua figlia, insieme a Kelly, a Hope. Un duro e triste momento per la giovane Forrester, che però si riscatterà ben presto. A rivelarlo è proprio Bell, il quale annuncia che la storia riguardante il segreto di Beth non si concluderà così, anzi. Tanti sono ancora i colpi di scena che dobbiamo attendere.

La trama sul segreto di Beth in Beautiful continuerà a conquistare l’interesse del pubblico

In un’intervista con Soap Opera Digest, il capo sceneggiatore e produttore esecutivo Bradley Bell annuncia altri importanti colpi di scena. “Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo, quindi continua a guardare. Ci sono altre sorprese a venire”, anticipa. Dunque, altre svolte segneranno i nostri protagonisti della soap. Protagonisti della scena al momento sono Thomas, Hope, Liam, Brooke, Ridge e Florence. Tutti implicati nel grande segreto, si ritrovano a lottare per i propri obbiettivi. Tornerà ad avere un ruolo centrale anche Steffy, visto che la trama si sposterà principalmente all’interno della Forrester Creations.

Thomas regalerà altri forti colpi di scena: ottimi risultati per la soap in America

Sono ottimi i risultati che la soap sta ottenendo negli Stati Uniti. Lo sceneggiatore non può che essere soddisfatto. Il pubblico è davvero attento nel seguire tutte le puntate che ora vedono protagonisti Beth e Thomas. Quest’ultimo, finito recentemente in coma, avrà ancora altre sorprese per i telespettatori. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà ai nostri protagonisti. Sicuramente il pubblico non verrà deluso!