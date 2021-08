Beautiful, arriva la prima stagione: dove, quando e quali personaggi ci sono

Arriva una bellissima notizia per chi segue da sempre Beautiful. Tra circa due settimane i veterani avranno modo di rivivere le emozioni provate con la prima stagione! Ebbene sì, gli storici episodi dall’1 settembre 2021 saranno disponibili online. Chi, invece, non ha mai seguito queste puntate, avrà la possibilità di scoprire come tutto ha preso inizio.

Scendendo nel dettaglio, i telespettatori appassionati alla soap opera americana potranno seguire la prima stagione dall’1 settembre sul canale Youtube ufficiale. Va precisato, che le puntate verranno caricate in lingua originale. Nonostante ciò, rappresenta comunque un’ottima occasione per assistere alle origini che hanno portato i Forrester dove sono oggi.

Questa iniziativa è stata presa dal canale Youtube della soap, che condividerà da settembre una puntata al giorno, quando in Italia sono le 15.00. La prima puntata andava in onda sul piccolo schermo il 23 marzo 1987 negli Stati Uniti e il 4 giugno 1990 in Italia su Rai2, per poi passare su Canale 5 quattro anni dopo.

Forse quel giorno nessuno si aspettava che la soap sarebbe arrivata alla sua 33esima stagione, con più di 8mila episodi! Ma quali protagonisti di oggi sono presenti nella prima stagione di Beautiful? La storia inizia con i Forrester, questa ricca famiglia di stilisti composta dai fratelli Ridge e Thorne, e i loro genitori Eric e Stephanie.

I due ragazzi dimostrano di essere rivali in amore. Tra loro c’è Caroline. Ed ecco che nella vita di Ridge entra la donna che diventa il suo più grande amore, Brooke Logan! Nel primo episodio Ridge è ancora legato a Caroline, mentre la seconda è fidanzata con il poliziotto Dave. Eric, Brooke e Stephanie sono interpretati sempre da John McCook, Katherine Kelly Lang e Susan Flannery.

A interpretare il famoso Ridge è, invece, Ronn Moss, che nel 2013 è stato sostituito da Thorsten Kaye. In questa prima stagione, non mancano Donna Logan, Katie Logan, Kristen Forrester Dominguez, Beth Henderson Logan, Storm Logan, Helen Logan, Bill Spencer (il padre dell’attuale Dollar Bill), Clarke Garrison e molti altri.

Con il passare delle stagioni e degli anni ha fatto il loro ingresso il resto dei personaggi che il pubblico ha conosciuto finora. Ridge, Brooke, Eric, Katie e Donna sono i volti presenti sin dall’esordio.

La storia d’amore dei primi due continua a essere al centro della scena, sebbene siano passati decenni dal loro primo incontro. Ne hanno passate parecchie e ancora oggi si ritrovano a lottare per il loro amore. A ostacolarli, questa volta, ci stanno pensando Quinn e Shauna!