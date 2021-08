Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 15 al 21 agosto 2021

Cosa accade, secondo le anticipazioni, negli episodi che andranno in onda in Italia nei prossimi giorni: Brooke caccia di casa Ridge dopo aver saputo del suo matrimonio con Shauna e ha dei sospetti; intanto, Thomas sta accanto a Steffy

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021, Donna cerca di far riflettere Eric, facendogli notare che il matrimonio di Ridge e Shauna potrebbe essere un imbroglio. La Logan, però, non riesce nel suo intento. Anche il padre di Steffy, in quanto non ricorda quasi nulla, finisce per convincersi di aver dato lui l’ordine a Carter di depositare i documenti per divorziare da Brooke.

Pensa che il suo matrimonio con Shauna sia legale. Brooke viene a conoscenza di quanto accaduto e si sente umiliata. Profondamente deluse caccia di casa Ridge. La Fulton inizia ad avere dei sensi di colpa per quello che ha fatto, ma Quinn le consiglia di godersi questo momento. In lacrime, Brooke dice a Donna che non potrà mai perdonare Ridge per aver messo fine al loro matrimonio e aver sposato Shauna.

Il Forrester non ricorda niente di quello che è successo quella notte a Las Vegas e dimostra di essere abbastanza confuso. Eric parla con Brooke della questione e tenta di convincerla a non arredersi. Intanto, Quinn ricorda soddisfatta, insieme a Shauna, tutti gli eventi che hanno portato a celebrare il matrimonio a Las Vegas. La Fulton, però, non riesce a non sentirsi in colpa.

Eric è ancora incredulo per la situazione che si è creata e cerca di capire cosa ha intenzione di fare Ridge. Quest’ultimo vuole solo riconquistare Brooke, la quale intanto accusa Quinn di aver tramato per far sposare Ridge e Shauna. Proprio in quel momento, arriva la Fulton. Brooke le fa sapere di non credere per nulla alla loro versione dei fatti.

Dopo di che, Ridge affronta la Logan e le chiede di tornare insieme. Quinn, invece, tenta di convincere Shauna a viversi più serenamente il sua storia con il Forrester. Brooke è dispiaciuta per il comportamento che Ridge sta tenendo nei suoi confronti e non riesce a capire come abbia potuto prendere determinate scelte a Las Vegas.

Thomas sta accanto a Steffy, che non sta affatto bene. Preoccupato per le sue condizioni, tenta di darle una mano. La giovane stilista riceve anche la visita di suo padre, che la informa su quanto accaduto a Las Vegas. Come si può già immaginare, Steffy resta senza parole. Dopo di che, conferma a suo fratello che Ridge si è sposato con Shauna.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Thomas capisce che la Fulton ha teso una trappola a suo padre. Steffy si sente male e, a questo punto, le consiglia di chiamare il dottor Finnegan. La giovane Forrester continua a stare male e la presenza di suo fratello la conforta molto.