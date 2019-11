Beautiful, arriva Flo: l’attrice Katrina Bowden parla della grande svolta

Anticipazioni Beautiful, a Los Angeles arriva Florence: parla l’attrice Katrina Bowden

Le anticipazioni di Beautiful annunciano l’arrivo di Florence Fulton. La giovane veste un ruolo principale nelle prossime puntate italiane, in particolare segna l’inizio del tormento di Hope e Liam. A rivelare qualche piccola anticipazione è la sua interprete, Katrina Bowden, attraverso un’intervista su DiPiù Tv. Scendendo nel dettaglio, l’attrice annuncia che il suo personaggio arriva da Las Vegas per aiutare il dottor Reese, con cui in passato ha avuto una breve relazione. Per l’amicizia che ancora li unisce, Flo decide di accettare la richiesta di aiuto del medico, il quale le chiede di fingere di essere la madre naturale di una neonata. Quest’ultima è la piccola Beth, figlia di Hope e Liam. Il padre di Zoe ha intenzione di darla in adozione per ricavare dei soldi e pagare alcuni debiti. Florence non sa in che guaio si sta cacciando, in quanto crede che Reese non potrebbe mai commettere qualcosa di così terribile. Impossibilmente Flo si ritrova in mezzo a questa losca vicenda e più volte cerca di dire la verità a Hope, che intanto è convinta che la figlia sia morta durante il parto.

Beautiful anticipazioni: Florence segna la grande svolta nella vita di Hope

L’arrivo di Florence rappresenta una grande svolta nella vita di Hope, sebbene quest’ultima ancora non lo sappia. La giovane Logan crede che sua figlia sia morta durante il parto, quando in realtà viene adottata da Steffy. Chiaramente quest’ultima non sa la verità. Nel frattempo, Flo fa anche una scoperta inaspettata sulla sua identità. Infatti, attraverso un test del DNA, si scopre che la ragazza è una Logan, in quanto figlia di Storm, il defunto fratello di Brooke, Katie e Donna. Proprio dopo aver fatto questa scoperta, Flo intende rivelare la verità a Hope, ma non ci riesce. Come anticipa la stessa interprete Katrina, Florence è protagonista anche di vicende amorose. In particolare, la nuova Logan a Los Angeles ritrova il suo primo grande amore, Wyatt.

Florence e Wyatt si ritrovano dopo tanti anni: per lei lo Spencer è il primo grande amore

Florence e Wyatt sono stati insieme tanti anni fa, quando entrambi vivevano a Las Vegas. Le loro rispettive madri, Shauna e Quinn, avevano anche una grande amicizia. Proprio per tale motivo, la moglie di Eric spesso spinge il figlio a tornare tra le braccia di Flo. Ricordiamo, però, che al momento lo Spencer è fidanzato con Sally. Dunque, assisteremo a diversi colpi di scena anche in queste vicende. Katrina Bowden, nella sua intervista, confessa di capire Wyatt e Florence. Lei stessa ha ritrovato l’amore con quello che ora è suo marito dopo tanti anni. I due si erano frequentati quando ancora erano piccoli e poi si sono incontrati nuovamente nell’anno 2011. Da allora non si sono più lasciati!