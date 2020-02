Beautiful anticipazioni: Zoe scopre tutto sulla figlia di Hope ma resta zitta

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Zoe scopre la verità sulla figlia di Hope e Liam

Finalmente qualcuno ha scoperto a Beautiful della meschina faccenda dello scambio delle culle messa in atto dal dottor Reese Buckingham. Zoe è a conoscenza di tutto dopo la confessione di Flo che è rimasta momentaneamente a Los Angeles nonostante l’adozione di Beth sia andata a buon fine. Una situazione che fa soffrire Zoe che si confida con il fidanzato Xander. La ragazza è determinata a dire a tutti come stanno le cose e per questo si reca da Steffy, che ha adottato inconsapevolmente la bambina di Hope e Liam. Peccato però che alla fine Zoe decida di fare un passo indietro. Preoccupata delle conseguenze che potrebbero rovinare la vita del padre Zoe sceglie di restare zitta e custodire il segreto su Phoebe.

Zoe mantiene il segreto su Beth per proteggere il padre Reese

Ben conscia che la verità potrebbe portare il padre in carcere, Zoe Buckingham sceglie il silenzio a Beautiful. La modella della Forrester Creations si convince che Beth sarà amata da Steffy e che Hope potrà avere altri figli. Ma le bugie nella soap opera americana hanno le gambe corte e presto la verità verrà a galla. Ovviamente toccherà attendere diversi mesi e dovremo vedere Hope struggersi dal dolore. La Logan non riesce a dimenticare quello che è successo e instaura con Phoebe un legame così forte che la turba profondamente.

A Beautiful sta per arrivare Shauna, la madre di Flo

Nel frattempo nelle puntate italiane di Beautfiul sta per arrivare Shauna Fulton, la madre di Flo. La donna scopre subito cosa è successo alla figlia ma resta anche lei in silenzio. Shauna porta in città altri segreti legati alle famiglie Logan e Spencer che cambiano per sempre il destino di tutti.