Beautiful anticipazioni: Steffy cede al ricatto di Bill Spencer

Anticipazioni Beautiful: Steffy accoglie la richiesta di Bill per proteggere la madre Taylor

Si complica sempre più la situazione di Steffy Forrester a Beautiful. Dopo aver perso il marito Liam, la giovane scopre che la madre Taylor ha sparato a Bill. Quest’ultimo, dunque, ricatta Steffy: non denuncerà Taylor se la Forrester firmerà l’annullamento del suo matrimonio. Dopo il coma Bill ha capito che Steffy è la donna della sua vita e non vuole perderla. La figlia di Ridge, a malincuore, è costretta a cedere al ricatto dell’ex suocero. Nel frattempo invita la madre Taylor – che vuole restare a Los Angeles – a farsi aiutare da uno psicoterapeuta.

Steffy firma l’annullamento con Liam ma non si arrende

Dunque, su richiesta di Bill, Steffy firma le carte dell’annullamento del matrimonio con Liam. Ma in realtà non si arrende del tutto e cerca di usare la gravidanza per riavvicinarsi al giovane Spencer. Liam accompagna Steffy a fare una nuova ecografia per la bambina e quando scoprono che la piccola è sana, che non ha alcun tipo di problema di salute, i due sono al settimo cielo. Condividere quella gioia riunisce Liam e Steffy anche se la loro serenità è messa a dura prova da Hope Logan. La ragazza è ancora innamorata di Liam e invita il ragazzo a stare nella dependance di Brooke.

Liam diviso di nuovo tra Hope e Liam a Beautiful

Dopo aver cercato di salvare il matrimonio di Steffy e Liam, Hope cambia piano: vuole riconquistare una volta per tutte Spencer. Un cambio di programma che manda su tutte le furie la Forrester, che ha dalla sua parte il padre Ridge, che non apprezza il comportamento di Hope. Chi la spunterà alla fine?