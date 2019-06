Beautiful anticipazioni: Steffy dà una possibilità a Sally, Hope non ci sta

Anticipazioni Beautiful: Steffy dà una grande opportunità a Sally

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una grande opportunità per Sally. Nel corso delle prossime puntate, in onda su Canale 5, Steffy decide di dare una possibilità alla giovane Spectra all’interno della Forrester Creations. Scendendo nel dettaglio, per questioni di budget, Ridge decide di mantenere nella sua azienda solo una linea di intimo. Pertanto, si ritrova a dover scegliere quale tra Hope for the Future e Intimate Line continuare a sostenere. Il marito di Brooke sceglie la linea di intimo di sua figlia, portando diversi problemi. Infatti, si accendono nuovi scontri tra Steffy e Hope, che finalmente erano riuscite a ritrovare la serenità. Nel frattempo, Brooke non trova giusta la scelta presa da Ridge, tanto da discuterne più volte con quest’ultimo. Ora Steffy è pronta a dare tutta sé stessa alla sua linea all’interno della Forrester Creations, dimostrando di essere una donna molto forte sul lavoro anche senza un uomo al suo fianco. La giovane accende un nuovo scontro con Hope quando decide di collaborare con Sally.

Sally collabora con Steffy alla Forrester Creations: Hope attacca la figlia di Ridge

Steffy alla Forrester Creations prende una decisione molto importante. La giovane Forrester nota il grande talento della Spectra, tanto da volerla al suo fianco per la Intimate Line. Sally si prende qualche tempo per pensarci, ma appare subito entusiasta della proposta. Di fronte a quanto sta accadendo, Hope non reagisce bene. La giovane Logan raggiunge Steffy e le chiede perché non è stata prima avvisata. Ma la Forrester è ormai certa della sua decisione e non vuole assolutamente tornare indietro. Ormai ha imparato che non tutto va sempre come sperato e Hope dovrebbe farsene una ragione. Steffy ha lasciato alla Logan la possibilità di stare con Liam, ma ora lei prende decisamente il sopravvento sul lavoro.

Sally vicina a Steffy: dopo i passati scontri le due collaborano alla Forrester Creations

Il tutto accade dopo il matrimonio tra Liam e Hope. La giovane Forrester vuole dimostrare a sé stessa e a sua figlia Kelly di essere una donna forte e coraggiosa. Al suo fianco preferisce avere Sally, per la sua linea di intimo. Ricordiamo che le due, in passato, non sono andate poi così d’accordo.