Nelle puntate americane in onda in questi giorni Bill è protagonista di un’epica lotta con la dark lady e Ridge assiste allo scontro

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un grande colpo di scena: un epico scontro con protagonisti Bill e Sheila. Lo Spencer sta collaborando con l’FBI insieme a Ridge e nessuno sa nulla del loro piano per incastrare una volta per tutte le Carter. Va precisato che le puntate che stanno andando in onda in America seguono una trama che è avanti, rispetto a quella in onda su Canale 5, di circa un anno. Dunque, in Italia i telespettatori assisteranno a questo momento tra diversi mesi.

Il pubblico americano ha scoperto nei giorni scorsi il segreto di Bill Spencer, trovandosi di fronte all’inaspettata alleanza con Ridge e l’FBI. I due storici rivali decidono di combattere insieme pur di far arrestare Sheila. Per farlo Bill deve fingere di essere interessato a lei e di volerla aiutare. Questo va avanti da un bel po’ di tempo, ma solo qualche giorno fa si è scoperto che lo Spencer non è realmente innamorato di Sheila. Ebbene Bill con furbizia riesce a portare la Carter a confessare un suo omicidio, mentre l’FBI e Ridge sono in ascolto.

“Spencer ce l’ha fatta”, esulta Ridge mentre si trova insieme a un agente dell’FBI, Chen. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, il Forrester può ascoltare e vedere tutto grazie alle telecamere che Bill ha posizionato in casa. La confessione viene registrata, ma non è ancora finita. Sheila è convinta di potersi fidare dello Spencer e crede che ormai sia davvero innamorato di lei.

Beautiful puntate americane: Sheila scopre la verità su Bill

Accade il colpo di scena, in quanto Bill chiama Ridge per sapere se la registrazione è stata presa. Chen conferma di avere tutto e gli chiede di continuare a tenere a bada Sheila finché non arriveranno le forze dell’ordine. “Finalmente l’abbiamo presa”, afferma soddisfatto Bill prima di chiudere la telefonata con Ridge e l’FBI. Ma scopre immediatamente che Sheila ha ascoltato l’ultima parte della conversazione.

Sheila non riesce a capire, non le sembra vero quanto sta accadendo, in quanto si fida davvero di Bill. Ed ecco che lo Spencer la spiazza raccontando come stanno le cose, senza più nascondersi. Come il pubblico immaginava, Bill non avrebbe mai appoggiato una persona che ha tentato di uccidere Steffy, persona a cui tiene moltissimo.

“Il nostro matrimonio? Il nostro futuro? Questa grande storia d’amore. Io e te. La donna che ha sparato a Steffy e Finn? Il feroce criminale che ha cercato di uccidere la madre di mia nipote?! Tutto quello che ho detto, tutto quello che ho fatto… sacrificato, finalmente tutto ha un senso”

A questo punto, frastornata e sconvolta, Sheila inizia a correre. Ha ormai capito che la polizia arriverà a momenti. Ridge, che sta osservando tutto attraverso la telecamera, crede che Bill abbia esagerato e gli chiede di non lasciarla fuggire. Lo Spencer riesce a fermare la dark lady e le confessa tutto il suo disprezzo, mentre lei non riesce a convincersi del fatto che la loro storia è stata una finzione.

Sheila si rende conto che sarebbe la sua parola contro la sua in caso la dovessero arrestare. Ma Bill le fa sapere che l’FBI e Ridge li stanno ascoltando.

Beautiful anticipazioni americane: Bill spinge Sheila

Durante questo accesissimo scontro, tra attacchi e accuse, ecco che Bill anticipa a Sheila che finirà in prigione e che non sarà più una donna libera. A questo punto, la Carter si lancia verso di lui e finiscono sulla terrazza. Qui, in un istante, Bill spinge Sheila, per difendersi, giù dal balcone. Ridge e Chen dell’FBI sono sconvolti, in quanto assistono a questa scena in diretta.

Sheila muore? Ebbene no, sopravvive anche questa volta. La temutissima dark lady riesce a rialzarsi e, quando Bill guarda oltre il balcone, ecco che già è sparita. La Carter riesce a fuggire nonostante la brutta caduta e si dirige in auto. Bill va in panico totale, mentre in macchina Sheila ricorda i momenti trascorsi con lui e il suo sguardo diventa sempre più duro.

Ridge è furioso e Sheila, intanto, si dirige da Deacon, su cui ha sempre riposto fiducia. Al padre di Hope, la Carter racconta di aver confessato a Bill di aver ucciso Jay Garvin e Lance Day. A questo punto, Sheila propone a Deacon di fuggire insieme, consapevole che lui è legato a lei. Un finale pessimo per Bill e Ridge, dopo tutto il tempo trascorso a fingere per portare avanti il piano.

Sheila riesce a scappare e chissà se riusciranno a prenderla. Nonostante questo, hanno un vantaggio: la confessione di ben due omicidi è nelle mani dell’FBI.

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane? Pare che Finn diventerà un eroe, pronto a tutto pur di proteggere Steffy e i bambini. Bisognerà capire come si comporterà Deacon. Se darà aiuto a Sheila di certo Hope non lo perdonerà mai.