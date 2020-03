Beautiful anticipazioni: scoppia il triangolo amoroso tra Sally, Wyatt e Flo

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Flo e Wyatt tornano insieme

Che Beautiful sarebbe senza triangoli amorosi? Ecco che nelle puntate italiane ne spunta uno nuovo di zecca, quello tra Sally Spectra, Wyatt Spencer e la new entry Flo. Come sappiamo Sally e Wyatt stanno vivendo una bella storia d’amore: dopo l’addio a Thomas Forrester la stilista ha finalmente ritrovato la felicità accanto al figlio di Bill Spencer. Ma l’arrivo di Flo Fulton, l’amica di Reese Buckingham, travolge questa relazione. Perché Wyatt e Flo si conoscono bene: hanno avuto una frequentazione ai tempi del liceo, quando Wyatt viveva a Las Vegas con la madre Quinn Fuller. I due si rivedono per caso al Bikini Bar, dove Flo ha trovato lavoro come cameriera, e questo incontro dà alla ragazza un motivo in più per non lasciare la città. Una scelta che manda su tutte le furie Reese e Zoe, preoccupate per la vicinanza di Flo alla famiglia Logan.

Wyatt prova ancora dei forti sentimenti per l’ex fidanzata Flo

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful Wyatt Spencer e Flo Fulton si riavvicinano. Entrambi provano ancora dei forti sentimenti l’uno per l’altro e i due si scambiano un bacio appassionato. Bacio che manda letteralmente in crisi il rapporto tra Spencer e Sally Spectra. Per un lungo periodo di tempo Wyatt si divide tra le due donne, non sapendo bene chi scegliere. Ma alla fine opta per Flo, che ama profondamente. Anche se il segreto della giovane, quello riguardante la piccola Phoebe/Beth, rischia di mandare in aria tutto…

Beautiful: Flo diventa amica di Hope e la Logan le offre un lavoro

Oltre a riconquistare l’amore di Wyatt, Flo Fulton a Beautiful diventa grande amica di Hope Logan. Quest’ultima offre addirittura un lavoro alla giovane alla Hope for The Future, la sua linea di moda alla Forrester Creations.