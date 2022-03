Beautiful anticipazioni puntate italiane marzo 2022: 3 cose che vedremo

Nuovi colpi di scena nella trama di Beautiful che andrà in onda in Italia nel mese di marzo 2022. Al centro dell’attenzione i telespettatori continueranno a vedere i più giovani nelle prossime puntate italiane. Steffy scopre di essere incinta, ma c’è un problema da risolvere: chi è il padre? Intanto, Hope e Finn vengono a conoscenza dell’infedeltà dei loro rispettivi partner e prendono una decisione. Alla Forrester Creations, invece, Zoe continua a posizionarsi contro la presenza di sua sorella Paris.

Steffy è incinta, la confessione sul tradimento a Hope e Finn

Steffy continua a essere sempre più legata a Finn, mentre Liam non riesce a non tormentarsi per il tradimento. Finalmente lo Spencer riesce a convincere la giovane stilista del fatto che dovrebbero rivelare la verità al medico e a Hope. Proprio quando Liam sta per confessare tutto a sua moglie, arriva una chiamata di Steffy: ha appena scoperto di essere incinta. Ma questo non ferma il ragazzo, che vuole ancora parlare con Hope di quanto accaduto, ancora prima del risultato del test di paternità.

Infatti, Steffy non sa chi sia il padre del bambino che aspetta. A questo punto, Liam confessa a Hope tutta la verità su ciò che è accaduto quella famosa notte. La figlia di Brooke non riesce a trattenere la lacrime di fronte al racconto del marito e resta spiazzata. Le anticipazioni segnalano che Hope e Finn decidono di provare a mantenere in piedi le loro rispettive relazione, nonostante l’infedeltà di Liam e Steffy. Ma non mancano comunque le tensioni.

Nelle puntate italiane che andranno in onda a marzo 2022, la giovane Logan si convince del fatto che Steffy spera che il bambino sia di Liam. Intanto, Finn avverte lo Spencer: le cose cambieranno se verrà confermato che è lui il padre del figlio che aspetta la stilista.

Beautiful anticipazioni: Paris accetta di lavorare per la Forrester

Zoe non riesce ad accettare il fatto che Paris continui a vagare per la Forrester Creations. Pertanto, le chiede di stare fuori dalla sua vita personale. Ma a sua insaputa, ormai Carter ha proposto a Ridge di assumere Paris nella Fondazione Forrester. La ragazza è felice di aver ricevuto dallo stilista questa importante proposta. Carter ha dei sentimenti contrastanti su tale decisione, tanto che chiede a Paris di rifletterci. Nel frattempo, Zende comprende che la giovane Buckingham potrebbe non accettare l’offerta di lavoro a causa di Zoe.

Non vuole che Paris perda questa opportunità: la rintraccia e la convince a restare in città. Ebbene, la giovanissima Buckingham decide di accettare il lavoro alla Fondazione. Scatta anche un bacio tra lei e Zende. Invece, Carter chiede a Zoe di fissare una data per il matrimonio. Quest’ultima non è del tutto convinta, tanto che prima decide di parlarne con Zende.