Beautiful anticipazioni puntate italiane: ecco chi smaschera Quinn e Carter

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia tra Quinn e Carter è appena scoppiata la passione. C’è qualcuno che, pronto a vendicarsi, fa uscire allo scoperto il grande segreto dei due amanti, durante uno speciale evento. In questi giorni, la Fuller si è spesso recata a casa dell’avvocato, per convincerlo a dare un’altra possibilità alla sua storia d’amore con Zoe. Qui i due si sono lasciati andare a delle confessioni intime sulle loro rispettive relazioni. In particolare, la madre di Wyatt ha rivelato all’avvocato che la passione con Eric si è spenta.

A un certo punto, ecco che Quinn e Carter sono finiti a letto insieme. Il mattino seguente hanno giurato che non sarebbe più accaduto nulla del genere tra loro. Ma tempo di fare questo giuramento, i due amanti si sono di nuovo lasciati andare alla passione. Nelle prossime puntate Zoe scopre che Carter sta vedendo un’altra donna, in quanto nota che nella sua camera da letto ci sono degli indumenti femminili. A salvare la Fuller ci pensa Sheila, la quale afferma di essere lei la donna con cui l’avvocato ha trascorso la notte.

Fatto ciò, la Fulton assicura a Zoe che non c’è altro tra loro. La giovane Buckingham non immagina che, invece, è scattata la scintilla tra Carter e Quinn. Le anticipazioni di Beautiful assicurano che questo segreto è destinato a uscire allo scoperto. La prima a scoprire quanto sta accadendo è Paris. Quest’ultima, però, ascolta i consigli di Quinn e preferisce non rivelare nulla a sua sorella, per evitare che abbia un’altra delusione amorosa.

Nel frattempo, la Fuller vuole assolutamente far tornare il sole nel suo matrimonio con Eric, tanto che decide di rinnovare i voti nuziali. Proprio durante questo evento tutti vengono a conoscenza della relazione segreta che i due amanti hanno avviato. Ma non è Paris a svelare a tutti la verità, bensì Brooke, ancora furiosa con la designer di gioielli per aver tentato di distruggere il suo matrimonio con Ridge, accusandola più volte di essere una traditrice.

La Logan ha così modo di ottenere la sua rivincita. La mamma di Hope inizia a indagare, nel momento in cui nota che Quinn ha uno strano atteggiamento. Crede che stia, appunto, nascondendo qualcosa di importante a tutti. Ed ecco che spia una conversazione tra Quinn e Paris. La Fuller sta chiedendo alla Buckingham di continuare a mantenere il silenzio sulla questione.

Brooke non comprende subito come stanno le cose e chiede spiegazioni a Paris, la quale le svela la verità! Ed ecco che, mentre Quinn ed Eric si stanno per scambiare nuovamente i voti, con tanto di dichiarazioni d’amore, Brooke scende dalla grande scalinata e chiede di interrompere subito la cerimonia.

Chiede a Eric di continuare a parlare solo dopo che avrà sentito il suo discorso. Quinn capisce subito che Brooke vuole sabotare l’evento e tenta di prendere la situazione in mano, puntando sul fatto che tra loro non è mai corso buon sangue.

Ma la Logan riesce nel suo intento e confessa di fronte a tutti ciò che ha appena scoperto: Quinn e Carter sono amanti. Dunque, è Brooke a smascherarli, lasciando Eric pietrificato.

Va precisato che in America la trama è decisamente più avanti rispetto a quella che sta andando in onda su Canale 5. Le anticipazioni americane fanno sapere che finalmente per Carter e Quinn arriva il lieto fine, anche se non senza qualche turbamento e forti tensioni.