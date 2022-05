Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’8 al 14 maggio 2022

Un’importante scoperta avviene nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda durante la prossima settimana, che cambia tutto. Secondo le anticipazioni, Thomas è sempre più convinto che Vinny abbia falsificato il test di paternità di Steffy, facendo passare Liam come il padre del bambino. Il ragazzo nega tutto, ma non comprende il motivo per cui lo stilista stia insistendo in questo modo. A detta sua, dovrebbe invece approfittare di questa situazione per conquistare il cuore di Hope. Intanto, Ridge si dice entusiasta per ciò che sta facendo Finn. In particolare, è contento di vedere un uomo che rende finalmente felice sua figlia.

Hope è devastata per la situazione che si è creata e non riesce a concedere il suo perdono a Liam. A darle conforto ci pensa Brooke. Nel frattempo, Steffy confessa a Ridge di avere intenzione di lasciare Finn. Non vuole che sui soffra vedendola crescere un altro figlio insieme a Liam, tanto che decide di andare a Parigi. Non sa che suo fratello, nel laboratorio analisi dell’ospedale, sta cercando la verità insieme a Finn. I due discutono animatamente con Vinny. Gli fanno il terzo grado, tentando di portarlo a confessare di aver falsificato i risultati del test di paternità.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful fanno sapere che alla fine Vinny ammette di aver manomesso il test. In realtà, il bambino che aspetta Steffy è di Finn! A questo punto, Thomas corre da Hope per svelarle come stanno davvero le cose. Invece, Finn va da Steffy per darle la notizia. Ridge, però, gli fa sapere che la stilista ha appena deciso di trasferirsi definitivamente a Parigi.

Fortunatamente, Finn riesce a bloccare Steffy prima che prenda l’aereo. Dichiarandole tutto il suo amore, le rivela che il padre del bambino che aspetta è lui. Intanto, Thomas confessa a Hope la scoperta che ha appena fatto: non è Liam il papà, in quanto Vinny ha falsificato il test di paternità di Steffy. Ma bisognerà fare attenzione a ciò che fa Hope dopo aver scoperto la verità. In quello stesso momento, Ridge rivela a Brooke ciò che sta succedendo. Il Forrester si dice fiero di sua figlia, la quale si sacrifica per amore.

Sempre nelle puntate italiane che andranno in onda da domenica 8 a sabato 14 maggio 2022, Zoe è sconvolta per essere stata lasciata da Carter e accusa Paris di essere la causa di tutto questo e di godere delle sue sconfitte. Pertanto, le ordina di lasciare la Forrester Creations e Zende, così da allontanarsi per sempre da lei. Ma Paris non ha alcuna intenzione di seguire gli ordini della sorella.