Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’8 al 13 novembre 2021

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful in onda da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021, il pubblico di Canale 5 assisterà a momenti di tensione e confronti. Quinn si confronta con Shauna dopo quanto accaduto con Ridge. La designer di gioielli non riesce ad accettare il fatto che le cose non siano andate come lei aveva programmato. La sua amica le ribadisce che il loro piano è stato un errore sin dall’inizio. Non solo, la Fulton accusa la madre di Wyatt di averla spinta a commettere tali sbagli anche per un suo tornaconto personale.

Entrambe non sanno che qualcuno le sta ascoltando di nascosto: proprio così Eric scopre la verità su Quinn e Shauna! Nel frattempo, Ridge si ritrova con Brooke, a cui racconta le ultime novità. Invece, Carter deve annullare il matrimonio che il Forrester stava preparando per sposare la Fulton. In questo modo, Ridge e Brooke continueranno a essere marito e moglie. Inoltre, per l’avvocato prosegue la frequentazione con Zoe. Quest’ultima, però, flirta con Zende, il quale è appena rientrato a Los Angeles da Parigi.

Quinn sta vivendo una situazione davvero complicata, in quanto Eric non riesce proprio a perdonarle il piano messo in atto per separare Brooke e Ridge. Il patriarca della famiglia Forrester ha ormai compreso che sua moglie in realtà non è mai cambiata. La designer di gioielli tenta in tutti i modi di avere un nuovo confronto con lui, ma sembra non esserci più niente da fare. Eric non vuole neanche vederla e appare davvero irremovibile.

Carter rivela a Zoe cos’è appena accaduto ai Forrester, parlandole del piano preparato da Quinn e Shauna. Questa scoperta ha permesso loro di comprendere che il divorzio dei Bridge non è valido. Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Brooke si reca dalla Fuller per affrontarla, ora che tutto è tornato al suo posto.

La Logan fa notare alla sua ‘nemica’ che per un desiderio di vendetta ha distrutto la sua stessa vita. E mentre Zende e Zoe si riavvicinano in ufficio, Steffy continua la sua cura nel centro di riabilitazione per la sua dipendenza dagli antidolorifici. Liam e Finn vanno a trovarla, ma ancora non vanno d’accordo.

Infatti, lo Spencer accusa il medico, convinto che non si sia reso conto del problema che stava affrontando Steffy. Finn trova che l’atteggiamento di Liam sia invadente. Hope ha scelto di dare l’incarico di stilista in Hope for the Future a Zende. Thomas, però, le chiede di cambiare idea e di scegliere lui.