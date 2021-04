Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’11 al 17 aprile 2021

La trama degli episodi che andranno in onda la prossima settimana vede al centro della scena ancora Brooke e Quinn, che hanno appena iniziato una guerra; intanto, Steffy non riesce a convivere con i sensi di colpa e Wyatt decide di tornare ufficialmente insieme a Flo

Nuova settimana ricca di colpi di scena per i protagonisti della soap Beautiful. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da domenica 11 a sabato 17 aprile 2021 segnalano momenti ricchi di tensione. Wyatt confessa a Flo che non è mai riuscito a dimenticarla e, dunque, prova ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti. La ragazza, però, mantiene le distanze, in quanto pretende che lui faccia chiarezza sulla sua storia con Sally. Flo spiega poi a Bill e Katie come si è ritrovata coinvolta nella storia riguardante il rapimento di Beth. Ora, inoltre, è certa che lei e Wyatt presto torneranno insieme.

Il giovane Spencer deve parlarne prima con Sally, la quale lo sta attendendo a casa in lingerie. Purtroppo la sorpresa viene rovinata da Wyatt, che le confessa la verità su ciò che prova. La stilista non è assolutamente intenzionata a farsi da parte. Non accetta il fatto che lo Spencer la lasci nuovamente per tornare tra le braccia di Flo. Wyatt è ormai sicuro della decisione che ha preso e ne parla con sua madre. Avviene successivamente un confronto tra Sally e Flo. La prima dice alla Fulton di non essere disposta a rinunciare a Wyatt.

In seguito, i telespettatori vedranno la stilista molto preoccupata per la sua salute. Così decide di recarsi da un medico. Quanto accaduto con lo Spencer le causa delle insicurezze, che la portano anche ad avere difficoltà sul lavoro. Intanto, di fronte a Quinn e Shauna, Brooke tenta di convincere Eric a prendere una scelta. In particolare, lo Logan mostra al Forrester la slealtà di sua moglie, che con la sua amica sta cercando di separarla da Ridge. Pertanto, Brooke chiede a Eric di cacciare entrambe di casa.

Dopo questo acceso confronto, la madre di Hope parla di quanto accaduto con Katie. Nel frattempo, Quinn promette a Shauna che troverà un modo per vendicarsi di Brooke. Quest’ultima si confida anche con sua figlia e appare abbastanza arrabbiata. Dall’altra parte, Quinn non è meno furiosa, anzi. Shauna fa le valigie e la Fuller le confessa che, se Brooke non si farà da parte, la eliminerà definitivamente! La Logan non è preoccupata e dichiara guerra alla sua rivale, che le consiglia di non sfidarla. Quinn decide poi di parlarne con Ridge, a cui fa sapere che Brooke l’ha costretta a cacciare via Shauna. Non solo, gli fa presente che la Logan ha cercato di sabotare il suo matrimonio con Eric.

Hope si sfoga con Thomas su quanto accaduto con Liam, nelle prossime puntate di Beautiful. Invece, Steffy dimostra di essersi pentita di aver seguito i suggerimenti di suo fratello e di aver baciato Liam, allontanandolo dalla Logan. A questo punto, decide di confessare la verità allo Spencer, ma viene interrotta da Thomas, che entra proprio in quel momento. Tra Liam e il Forrester inizia l’ennesima discussione. Liam è in crisi, in quanto sa che Hope non si sta allontanando da Thomas. Di fronte a questa situazione, Bill gli consiglia di tornare con Steffy.