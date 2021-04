Anticipazioni Beautiful: Wyatt lascia Sally, ma poi una notizia stravolge tutto

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful Wyatt lascia Sally. Un duro momento per la giovane Spectra, che non avrebbe mai immaginato di vedere lo Spencer tornare di nuovo tra le braccia di Flo. Ed è proprio questo ciò che vuole il figlio di Bill: stare insieme alla Fulton/Logan. A questo punto, lo stesso Wyatt si rende conto di essere ancora innamorato di Florence, con cui decide di avere un confronto. In questa circostanza, lo Spencer ha l’ennesima conferma che ama Flo e così sceglie di lasciare Sally. Nel momento in cui si reca da quest’ultima per fargli sapere cosa sta accadendo nel suo cuore, si ritrova di fronte a una situazione che lo mette in difficoltà.

Infatti, Sally attende Wyatt in lingerie, pronta a lasciarsi andare alla passione. Nonostante ciò, lo Spencer rivela comunque alla Spectra la sua intenzione di tornare insieme a Flo. Ovviamente, la notizia lascia senza parole Sally, la quale appare davvero sconvolta. La stilista non ha intenzione di permettere a Wyatt di lasciarla di nuovo per Flo. Lo Spencer si dichiara davvero dispiaciuto per la situazione, ma non può mentire sui sentimenti che prova. Attenzione però, perché Sally riesce a rendere ancora più complicata la strada di Wyatt. Non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via.

Dopo ciò, Sally ha un confronto inaspettato con Flo. La stilista mette in chiaro che non rinuncerà a Wyatt senza combattere. Ma la Logan non può fare a meno di chiedersi per cosa voglia lottare Sally, visto che ormai lo Spencer ha confessato la verità su ciò che prova. La Spectra crede che Wyatt la ami ancora e che tornerà da lei dopo che avrà riflettuto. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che in questi giorni Sally accusa dei sintomi allarmanti. In particolare, la stilista trema e ha le vertigini. A questo punto, decide di fissare un appuntamento dal medico.

Mentre sta attendendo la diagnosi del dottore, Sally incontra Katie, a cui chiede di mantenere il silenzio. Infatti, la Spectra non vuole che nessuno sappia il motivo per cui si trova dal medico. La più piccola delle sorelle Logan inizia a preoccuparsi per le condizioni di salute di Sally. Vorrebbe solo assicurarsi che lei stia bene. Subito dopo a Katie risulta abbastanza difficile tenere segreta questa storia a Wyatt. Dunque, il figlio di Bill ben presto scopre che la donna che ha appena lasciato per tornare da Flo è malata.

Sally confessa a Katie che sta per morire, ma bisogna fare attenzione a ciò che accade nelle prossime puntate. Infatti, non è tutto come sembra. Di fronte a questa situazione, Wyatt si sente costretto a fare un passo indietro, sebbene continui ad amare Flo.