Beautiful anticipazioni americane: Sally non sta morendo, è tutta una bugia

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Sally non è davvero malata, è tutto finto

Ennesimo colpo di scena a Beautiful. Se nelle puntate italiane abbiamo appena assistito alla morte di Caroline Spencer, in America i telespettatori sono stati sconvolti dall’improvvisa malattia di Sally. L’erede Spectra ha fatto alcune analisi e scoperto di avere una brutta malattia che non le lascia tanto tempo per vivere. Una notizia che ha sconvolto la famiglia Spencer e soprattutto Wyatt, che ha da poco lasciato la stilista per tornare con l’ex fidanzata di liceo Flo Fulton (l’amica di Reese che per mesi ha finto di essere la madre biologica di Beth/Phoebe).

Sally non sta morendo a Beautiful: il piano per riconquistare Wyatt

Sally non ha mai svelato la patologia che l’ha colpita e il motivo è presto detto: la ragazza non sta per morire come tutti credono. Nella puntata di The Bold and The Beautiful andata in onda venerdì 20 marzo 2020 è venuto a galla che Sally ha inventato tutto in accordo con il medico di fiducia per riuscire a riconquistare Wyatt. Il pubblico americano ha assistito ad una conversazione tra Sally e la sua dottoressa nella quale viene spiegata la dinamica dell’inganno.

Beautiful: l’inganno di Sally Spectra stupisce tutti

Al momento non è chiaro quando la Spectra uscirà allo scoperto e rivelerà a tutti la verità. La prima a scoprire la faccenda è stata Katie, parecchio preoccupata per la giovane. Questo porterà alla fine definitiva tra Sally e Wyatt a Beautiful?