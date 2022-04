Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’1 al 7 maggio 2022

Grandi cambiamenti nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda prossima settimana. Secondo le anticipazioni settimanali, Bill discute con Wyatt e Shauna nel suo ufficio sulla possibilità di perdonare Florence. Dopo di che, raggiunge le sorelle Logan alla Forrester Creations e chiede nuovamente a Katie di dare un’altra opportunità al loro amore. Intanto, Brooke informa Ridge di voler riaccogliere in famiglia Flo. Quest’ultima festeggia insieme a Wyatt e Shauna il suo ritorno tra le Logan. Non solo, Katie la convoca in ufficio per farla assumere all’interno della Forrester Creations. Le offre così un ruolo nell’azienda di Eric. Ovviamente, Florence accetta con tanto entusiasmo l’offerta di lavoro e pianifica il suo futuro insieme a Wyatt.

Zoe cerca ancora di farsi perdonare da Carter. Ogni suo tentativo di recuperare il rapporto con l’avvocato, però, sembra inutile. Nel frattempo, Zende dimostra di essere davvero interessato a Paris, tanto che le dedica attenzioni speciali. La invita a cena, offrendole un abito in omaggio che lui stesso ha creato per lei. Ridge e Brooke si fanno delle domande sul comportamento di Zoe, che non è affatto comprensibile. Infatti, Carter potrebbe prendere una decisione affrettata.

Nelle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 1 a sabato 7 maggio 2022, Zoe non attraversa un momento sereno. Sta cercando di convincere Carter a perdonarla. Ammette di aver commesso un errore e fa notare che le brutte esperienza con altri uomini, partendo da suo padre, potrebbero essere per lei una giustificazione al suo comportamento. Nel frattempo, Paris e Zende continuano a essere amici molto complici. Zoe non si ferma e continua a implorare Carter di non lasciarla. Ma ecco che l’avvocato decide di non darle il suo perdono e rompe il loro fidanzamento.

Steffy porta avanti la sua gravidanza, convinta che sia Liam il padre del bambino che aspetta. Infatti, sebbene sia felice per l’arrivo del suo secondo figlio, è amareggiata perché avrebbe voluto che fosse Finn il papà. Non sa che, intanto, Thomas sta mettendo alle strette Vinny. Il giovane Forrester sospetta che il suo amico abbia a che fare con il risultato del test di paternità fatto da Steffy.

Scendendo nel dettaglio, crede che Vinny abbia falsificato tutto. Va precisato che il ragazzo lavora in ospedale, proprio nel laboratorio analisi. Il suo atteggiamento fa insospettire sempre di più Thomas e le anticipazioni fanno sapere che fa bene ad avere questi dubbi! Nelle prossime settimane, finalmente la verità esce fuori grazie proprio all’intervento del figlio di Ridge.