Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’1 al 7 agosto 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni segnalano ritorni di fiamma e richieste di perdono per gli episodi che andranno in onda in Italia da domenica 1 a sabato 7 agosto 2021. Steffy sta affrontando un duro momento e i dolori dopo l’incidente non passano. Inizialmente rifiuta di prendere gli antidolorifici, per dimostrare a tutti che sta meglio. In questo modo, potrà tornare prima a casa dalla sua Kelly. Successivamente si convince ad assumere i medicinali per calmare i dolori.

Liam e Hope attendono il ritorno di Steffy a casa e preparano le ultime cose per la festa. Prima di dimetterla, il dottor Finnegan vuole essere certo che segua la terapia per contrastare i dolori. La giovane Forrester torna a casa e trascorre serenamente la convalescenza. Il fatto che non voglia prendere gli antidolorifici preoccupa, però, Ridge. Steffy riceve la visita del dottor Finn, il quale con una scusa si presenta a casa sua.

Sally viene ricoverata dopo aver avuto un attacco di panico. In ospedale, chiede a Wyatt di perdonarla. Anche la dottoressa Escobar chiede scusa a Florence, poiché teme di essere denunciata. Lo Spencer e la sua fidanzata riflettono sullo stratagemma messo in atto da Sally e confessano ogni cosa a Katie. Ovviamente, quest’ultima non reagisce bene.

La Logan affronta la stilista e ammette di sentirsi tradita, in quanto la reputava sua amica. Superata questa situazione così complicata, Wyatt si ritrova con Florence.

Brooke non ha più alcuna intenzione di ripetere gli errori che ha già commesso in passato e promette a se stessa che continuerà a lottare per l’amore che prova per Ridge. Intanto, Shauna torna a Los Angeles da sua figlia, dopo aver scoperto quanto accaduto con Sally. Flo, però, è consapevole del fatto che c’è un’altra ragione per cui sua madre ha fatto ritorno e riguarda, chiaramente, Ridge.

Nel frattempo, Brooke decide di partire per andare a trovare Bridget, così da poter staccare per qualche giorno dai problemi che sta affrontando con Ridge. Prima di andare via, gli ribadisce che dovrebbero dimenticare tutti i loro errori e ricominciare. Anche il Forrester si dichiara desideroso di trascorrere la vita con lei.

Brooke non sa che, proprio un attimo prima, Ridge stava pensando a Shauna e alle serate che hanno vissuto insieme a Las Vegas. I due tornano comunque insieme, anche se la Logan dovrebbe partire per qualche giorno lasciando il Forrester da solo. Donna sconsiglia alla sorella di farlo.