Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’1 al 6 novembre

Negli episodi della prossima settimana, finalmente il segreto sul complotto messo in atto da Queen e Shauna esce fuori

Finalmente Quinn e Shauna vengono smascherate nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni della prossima settimana – da lunedì 1 a sabato 6 novembre 2021 – segnalano che Eric si rende conto del fatto che Ridge è davvero incerto su cosa fare. Il patriarca della famiglia Forrester comprende che suo figlio ha non pochi dubbi sul matrimonio che deve celebrare con Shauna a Los Angeles. Così, tenta di convincerlo a riflettere su ciò che vuole realmente fare. Nel frattempo, Shauna ha dei rimorsi e si sente in colpa.

Quinn decide di affrontare l’amica, che è pronta a confessare ogni cosa del loro losco piano a Ridge. La Fulton non vuole basare il loro futuro insieme su delle bugie. La madre di Wyatt tenta di farla ragionare, ma non sa che qualcuno sta ascoltando questa conversazione. Di nascosto, Katie assiste al loro confronto e viene così a conoscenza del finto matrimonio di Ridge e Shauna a Las Vegas. Nel giorno tanto atteso, ormai tutto è pronto per celebrare le nozze.

La Fuller crede di essere più forte dei dubbi che nutrono Eric e Carter al riguardo. Tutti gli invitati arrivano in casa Forrester, compresa Brooke. Quest’ultima ha intenzione di impedire il matrimonio. Le anticipazioni italiane di Beautiful annunciano che Katie rivela a Ridge la conversazione di Quinn e Shauna, facendogli appunto sapere che quella notte a Las Vegas l’hanno preso in giro.

Inizialmente sembra che lo stilista sia comunque disposto a convolare a nozze con la Fulton e a chiudere definitivamente la storia d’amore con Brooke. Quinn è soddisfatta della situazione e fa notare tutta la sua felicità alla Logan, la quale decide di bloccare tutto. Nessuno sa ancora che Ridge è a conoscenza dell’imbroglio, grazie a Katie.

Non solo, nel frattempo, il Forrester riceve una chiamata da parte di Shauna, che finalmente gli confessa quanto realmente accaduto. La madre di Flo chiede scusa allo stilista e gli assicura che davvero lo ama. Ridge, però, decide di dirle addio, anche perché non l’avrebbe sposata in ogni caso.

Sa che il suo cuore appartiene a Brooke e non riuscirebbe mai a stare lontano da lei. Così, mentre Donna e Hope appaiono preoccupate, ecco che Ridge organizza una bellissima sorpresa.

Ebbene fa trovare una distesa di petali rossi a Brooke. Questo, per dichiararle tutto il suo amore. Ed ecco che finalmente i Bridge si riuniscono e tornano a essere ufficialmente una coppia.

Ora non c’è sicuramente una bella situazione ad attendere Queen. Eric non riesce a perdonare a sua moglie il danno che avrebbe potuto causare con i suoi complotti.