Beautiful, anticipazioni puntate italiane dall’1 al 5 luglio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio 2019

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana vedono ancora al centro dell’attenzione la lotta in tribunale tra Bill e Katie. Lo Spencer resta particolarmente sorpreso quando scopre che Brooke sta dalla sua parte. Nel frattempo, alla Forrester Creations, gli animi si scaldano. Ridge ha ormai deciso che l’azienda deve mantenere solo una linea di intimo. Pertanto, una tra Steffy e Hope è costretta a dire addio alla propria linea. Il Forrester prende una decisione definitiva, che riesce però a mettere nuovamente in contrasto le due rivali in amore. Ma non solo, a ribellarsi è anche Brooke, la quale è convinta che il marito si stia facendo influenzare da Steffy.

Lunedì 1 luglio

Steffy chiede a Hope di rinunciare alla sua linea di intimo alla Forrester Creations, in cambio del fatto che le ha lasciato la libertà di avere una famiglia con Liam. La giovane Logan, però, risponde di non essere assolutamente intenzionata a farsi da parte. A questo punto, Steffy chiede l’intervento di Ridge. Ma quest’ultimo non vuole essere influenzato sul personale nella scelta definitiva.

Martedì 2 luglio

Di fronte alla decisione di Brooke, che ormai si è schierata dalla sua parte per la custodia esclusiva di Will, Bill resta fortemente sorpreso. Ridge finisce per cedere alla richiesta di Steffy e sceglie, dunque, la sua linea di intimo alla Forrester Creations. Pertanto, il figlio di Eric comunica che la Hope for the Future verrà eliminata dall’azienda.

Mercoledì 3 luglio

Ed ecco che, con la decisione di Ridge di mantenere solo la linea Intimates alla Forrester Creations, la tregua tra Steffy e Hope viene interrotta. Brooke coglie di sorpresa il Forrester, rivelando di non essere assolutamente d’accordo con la sua decisione.

Giovedì 4 luglio

Brooke e Ridge discutono animatamente. Il motivo riguarda ovviamente l’ultima decisione presa dal figlio di Eric sulle linee di intirmo alla Forrester Creations. La Logan è convinta che il marito abbia scelto di favorire sua figlia a lavoro. Intanto, Sally sceglie di non schierarsi dalla parte di nessuno, consapevole del fatto di essere pronta a restare al fianco di una delle due, quando la situazione si sarà risolta.

Venerdì 5 luglio

Hope non ha alcuna intenzione di farsi da parte e di rinunciare così facilmente alla sua linea Hope for the Future. Così, si sfoga con Brooke, che continua a darle tutto il suo sostegno in questa battaglia.