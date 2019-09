Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 9 al 13 settembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019:

Grandi colpi di scena nella prossima settimana durante le puntate di Beautiful in onda su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, vedremo Steffy fare una proposta molto interessante a Wyatt. Il passo compiuto dalla giovane Forrester, però, fa nascere delle reazioni negative. Nel frattempo, accade qualcosa di davvero inaspettato: Bill bacia Brooke e Steffy assiste alla scena. Le anticipazioni svelano che la giovane Forrester non mantiene il silenzio su quanto visto, anzi. Non solo, la moglie di Ridge arriva anche a fare una confessione a Katie che potrebbe cambiare tutto.

Lunedì 9 settembre

Steffy sorprende tutti rivelando di voler concedere a Wyatt una nuova opportunità di lavoro all’interno della Forrester Creations. La figlia di Ridge decide di affidare al giovane Spencer la gestione del profilo social dell’azienda. Brooke, nel frattempo, appare abbastanza incerta nei confronti di Bill, che cerca di avere il suo sostegno.

Martedì 10 settembre

La decisione presa da Steffy, di dare un posto di lavoro a Wyatt all’interno dell’azienda di famiglia, provoca qualche reazione negativa. Intanto, Bill soffre molto per non poter vivere pienamente il suo ruolo di padre, ma ormai sembra aver accettato la situazione.

Mercoledì 11 settembre

Brooke decide di stare vicina a Bill, in questo periodo così difficile per lui. Lo Spencer sembra essere riuscito, ormai, a convincerla di essere profondamente cambiato. Cogliendola di sorpresa, la bacia e proprio in quel momento, di nascosto, a osservare la scena c’è Steffy. I due, però, non si accorgono della sua presenza.

Giovedì 12 settembre

Steffy vede Brooke e Bill baciarsi e ne rimane sconvolta. I due non si accorgono della presenza della ragazza. Intanto, lo Spencer confessa alla Logan di non aver mai dimenticato che donna straordinaria sia e poco dopo ne parla anche con Justin. Quest’ultimo, però, non sembra fidarsi di Brooke.

Venerdì 13 settembre

Brooke parla rivela a Katie quanto realmente accaduto durante il processo sulla custodia esclusiva di Will. La Logan confessa alla sorella cosa ha scoperto sull’accordo tra Ridge e il giudice McMullen. Nel frattempo, Steffy dice a Ridge di aver visto Brooke e Bill baciarsi. Il Forrester affronta subito sua moglie, la quale si trova in imbarazzo e teme che la situazione possa sfuggirle di mano.