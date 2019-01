Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 7 all’11 gennaio 2019

Anticipazioni Beautiful, puntate dal 7 all’11 gennaio: Ridge arrestato, Liam confuso

Nel corso delle puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana, continuano i problemi legati al tentato omicidio di Bill. Dopo la confessione inaspettata di quest’ultimo, Ridge viene portato alla centrale di polizia. Il Forrester viene così arrestato, mentre il resto dei protagonisti tentano di comprendere se quanto rivelato dallo Spencer sia davvero la verità. A cercare di far luce sulla questione ci pensa Brooke, che chiede a Bill se è davvero sicuro di ciò che ricorda. Intanto, Liam arriva a vivere momenti di grande sconforto, riguardanti proprio quanto accaduto al padre. Nel frattempo, coloro che lavorano alla Forrester Creations iniziano a preoccuparsi per le sorti dell’azienda. Dall’altra parte c’è, invece, Hope che tenta di aiutare Liam e Steffy a ritrovarsi.

Lunedì 7 gennaio

Continuano le indagini riguardanti il tentato omicidio di Bill. La ricerca di colui che avrebbe potuto uccidere lo Spencer si fa sempre più pressante per i protagonisti della soap. Ed ecco che una nuova informazione dà l’opportunità al detective Sanchez di restringere il campo dei sospettati.

Martedì 8 gennaio

Sebbene si dichiari innocente, Ridge viene arrestato come autore del tentato omicidio di Bill. Intanto, Hope chiede scusa a Steffy per aver riferito a Liam il segreto sulla proposta di matrimonio di Bill. La giovane Logan ribadisce alla rivale di non avere alcuna intenzione di rubarle il marito. Subito dopo Brooke informa entrambe dell’arresto di Ridge e poi si reca in ospedale da Bill, a cui chiede se è davvero sicuro di ciò che ha confessato. Nel frattempo, alla centrale di polizia, il Forrester continua a dichiararsi innocente.

Mercoledì 9 gennaio

Alla Forrester Creations si discute di quanto accaduto a Ridge e delle conseguenze che potrebbero esserci sull’azienda a causa di questo arresto. Carter, alla centrale di polizia, presenta la richiesta di libertà su cauzione per Ridge, in quanto mancano le prove che andrebbero a confermare la sua colpevolezza.

Giovedì 10 gennaio

Liam, dopo aver parlato con Hope, decide di raggiungere Steffy. Ma il giovane Spencer ha un incidente: batte con la testa contro un ramo sporgente. Dolorante, il ragazzo continua a pensare alla proposta di matrimonio che Bill ha fatto a sua moglie.

Venerdì 11 gennaio

Hope continua a fare da tramite tra Liam e Steffy. La giovane Logan cerca di ricucire il rapporto tra i due futuri genitori. Steffy poi invita lo Spencer a casa sua per cena per provare a riconciliarsi con lui e per parlare di quanto è appena accaduto a Ridge. Ma ecco che Liam inizia a vivere dei momenti bui, in quanto si rende conto che le convinzioni sul tentato omicidio del padre vacillano.