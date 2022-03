Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 7 al 12 marzo 2022

Finalmente la verità esce fuori nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che Steffy non vuole assolutamente che Liam confessi a Hope il suo tradimento. Intanto, la giovane Logan si sta confrontando con Thomas, il quale le giura di essere definitivamente cambiato. Allo stesso tempo, lo stilista crede che sia molto strano che Liam frequenti costantemente Steffy. Hope, però, è sicura che lo Spencer non la tradirà mai. Avendo ormai scoperto di essere incinta, Steffy cambia idea e decide, insieme a Liam, di confessare sia alla Logan che a Finn cos’è successo quella famosa notte.

Quando il figlio di Bill si ritrova di fronte a Hope, vedendola così sorridente e felice, non riesce a trovare la parole giuste per rivelarle tutto quanto. Ma ormai non può più tirarsi indietro e finalmente confessa a sua moglie di aver trascorso una notte di passione con Steffy. In quello stesso momento, anche la giovane Forrester è sul punto di confessare ogni cosa a Finn. Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che la verità esce fuori.

Liam racconta nel dettaglio cos’è accaduto, ovvero che credeva di aver visto Hope baciare Thomas. In realtà, lo stilista stava baciando il famoso manichino. A questo punto, lo Spencer non può fare altro che implorare sua moglie di perdonarlo. Nelle prossime settimane, il pubblico di Canale 5 assisterà a importanti svolte. In particolare, scoprirà la decisione che Hope e Finn prendono dopo aver scoperto il tradimento.

Dopo aver discusso con Zoe, Paris decide di non accettare il lavoro che Ridge le ha proposto alla fondazione Forrester. Carter e Zende sono dispiaciuti che non abbia accettato. Al contrario, Zoe è contenta di aver ottenuto ciò che voleva. Non intende permettere a sua sorella di entrare nella sua vita privata e lavorativa, come spesso ha dichiarato.

Zende decide di intercedere per Paris, in quanto vuole che resti. Così, le promette che parlerà con Zoe. Anche Carter si ritrova a fare lo stesso, ma non riesce a far cambiare idea alla giovane Buckingham. Infatti, nel corso delle puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12 marzo 2022, Paris annuncia all’avvocato che è ormai certa di voler rifiutare il posto di lavoro che le è stato proposto.

La ragazza continua a non capire il motivo per cui sua sorella non vuole che lavori alla Forrester Creations. Dopo aver parlato con Zoe e Carter, Zende finalmente riesce a far cambiare idea a Paris, convincendola ad accettare il posto di lavoro alla fondazione.