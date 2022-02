Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 7 al 12 febbraio 2022

Un’altra settimana scoppiettante per la trama di Beautiful che sta andando in onda in Italia. Le anticipazioni segnalano che in queste nuove puntate Liam si sfoga con Steffy e le rivela che in realtà Thomas non ha baciato Hope, bensì il famoso manichino. Pertanto, ora lo Spencer si rende conto di essersi infuriato per un tradimento che non c’è mai stato. Il figlio di Bill vorrebbe parlarne con sua moglie e farle sapere che ha trascorso una notte di passione con Steffy. Quest’ultima, però, non è d’accordo e lo implora di mantenere il segreto sul loro tradimento. Non vuole che venga rovinato il suo rapporto con Finn e allo stesso tempo non vorrebbe vedere Liam distruggere il suo matrimonio con Hope.

Sono ancora tutti in ospedale in attesa di avere notizie sullo stato di salute di Thomas e lo Spencer è sempre più devastato per ciò che è accaduto. Ribadisce a Steffy di essere intenzionato a confessare tutto a Hope. Si sente profondamente in colpa e ora vuole essere sincero con Hope. La giovane Forrester è sempre più allibita dalle intenzioni di Liam. Al momento, però, non vuole affrontare il discorso, in quanto suo fratello si trova ancora in sala operatoria. Nel frattempo, Ridge si sfoga con Hope.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che lo stilista ammette di fronte alla figlia di Brooke di sentirsi impotente. Non solo, si chiede se Thomas una volta uscito da quella sala operatoria sarà cambiato. Ed ecco che finalmente arrivano notizie sulle sue condizioni di salute: Finn fa sapere a tutti loro che l’operazione al cervello è andata bene.

A questo punto per Finn è chiaro che le allucinazioni di Thomas fossero causate dall’emorragia provocata dal trauma cranica. Ora bisogna solo attendere che il ragazzo si risvegli. Steffy e Ridge vanno a trovarlo nella stanza d’ospedale e lui si sveglia. Quando apre gli occhi la prima parola che dice è ‘Hope’. Grazie al tempestivo intervento della Logan e di Finn, Thomas è salvo ed è ormai in via di guarigione.

Intanto, nel corso delle puntate italiane che andranno in onda da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022, nella villa Forrester avviene finalmente un chiarimento tra Quinn ed Eric. La designer di gioielli ammette di aver sbagliato e chiede ancora perdono a suo marito. Quest’ultimo la blocca e dichiara che dovrebbe essere lui a scusarsi con lei. Ed ecco che finalmente Eric e Quinn si riconciliano e tornano a formare una coppia.