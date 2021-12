Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 6 all’11 dicembre 2021

Nessun colpo di scena in questa settimana di Beautiful, ma le anticipazioni rivelano che i protagonisti si ritrovano a dover sistemare un po’ di cose nelle loro vite. Brooke e Ridge riflettono su ciò che è accaduto di recente e sul futuro che li attende. Nel frattempo, Quinn decide di andare a vivere a casa di Flo e Wyatt, in attesa che Eric la perdoni e la accolga di nuovo in casa Forrester. La designer di gioielli tenta in tutti i modi di recuperare, innanzitutto, la fiducia di Ridge e poi di riconquistare il cuore di Eric.

La Fuller lo implora di poter tornare a casa e salvare così il loro matrimonio. Sembra, però, che ogni sua mossa sia ormai inutile, visto che il patriarca della famiglia Forrester non pare essere intenzionato a fare un passo indietro. Infatti, non ottiene il risultato sperato. Eric è ancora troppo arrabbiato per il piano che lei ha messo in atto con Shauna per separare Brooke e Ridge.

Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021 segnalano che Finn e Thomas hanno un dialogo sereno. Il fratello di Steffy parla di Liam e non esprime delle parole positive. Mentre i due continuano a parlarne, lo Spencer è ancora scettico sulle intenzioni che il medico potrebbe avere con la giovane Forrester.

Intanto, la stessa Steffy dimostra di essere pronta a vivere la sua storia d’amore con Finn di fronte a Ridge, il quale appare felice per lei. Durante la loro conversazione, l’affascinante medico chiede a Thomas se abbia avuto dei segnali da parte di Hope che possano avergli fatto credere che lei voglia stare insieme a lui e non con Liam.

Proprio in questa circostanza, il medico si rende conto che il giovane stilista ha uno strano atteggiamento. Pertanto, decide di parlarne con Steffy, la quale però non crede che ci sia qualcosa che non va. Successivamente, Hope si dichiara felice del fatto che la sua vecchia rivale abbia finalmente ritrovato il sorriso insieme a Finn.

Thomas, invece, continua ad avere le sue allucinazioni, che lo portano a parlare con il manichino che ha le sembianze di Hope. Messo alle strette, il figlio di Ridge cerca di trovare una giustificazione alla frase che ha detto a Finn sui segnali che gli manda la giovane Logan.

Scendendo nel dettaglio, dichiara che in quel momento in realtà stava parlando del passato. Intanto, Zende tenta di capire cosa prova davvero Zoe nei confronti di Carter.