Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 aprile 2021

Si apre una guerra tra Brooke e Quinn nelle prossime puntate di Beautiful. Precisamente da domenica 4 a sabato 10 aprile 2021, i telespettatori assisteranno a uno scontro fisico importante. Ma non è questo l’unico momento di tensione della prossima settimana. Le anticipazioni segnalano che Steffy inizia a sentirsi in colpa per aver accettato di procedere come voleva Thomas, baciando Liam all’arrivo di Hope. La giovane stilista vorrebbe, a questo punto, rivelare tutta la verità allo Spencer, ma suo fratello interviene in tempo e glielo impedisce. Brooke cerca di far riflettere Hope su quanto sta accadendo, tentando di riportarla tra le braccia di Liam. La madre di Beth, però, appare irremovibile.

Ridge si confida con Shauna, da cui trova sempre più consolazione. Ma ecco che il Forrester confessa a Brooke di aver baciato la Fulton, generando una guerra in casa Forrester. Furiosa, la Logan corre da Eric a cui fa una richiesta importante: cacciare via Quinn e Shauna dalla sua abitazione. Non sa che la Fuller sta ascoltando tutto di nascosto. Eric tenta di calmare la Logan e poi va a riflettere in ufficio. Subito dopo, in casa Forrester si accende un forte litigio tra Brooke e Quinn, le quali discutono su Shauna, che giunge sul posto proprio in quel momento.

A questo punto, lo scontro si fa sempre più forte, tanto che le tre arrivano ad alzare le mani. Prima Brooke colpisce con uno schiaffo Shauna. Poi è Quinn a colpire la Logan, facendola cadere a terra. Si apre ufficialmente la guerra tra la Brooke e la Fuller. Le tre litigano animatamente anche davanti a Eric, che tenta di riportare la pace. Il Forrester non ottiene il risultato sperato, anzi. Quinn e Shauna continuano ad accusare Brooke di essere la causa della sofferenza di Ridge.

Nel frattempo, Ridge e Steffy fanno sapere a Sally che io suoi bozzetti non vanno bene. La Spectra, di fronte a questa notizia, appare sconvolta e ora inizia a temere di essere licenziata. Non sa che, intanto, Quinn sta cercando di convincere Wyatt a tornare da Flo, convinta che sia lei la donna che ama. Dall’altra parte c’è Shauna a metterci lo zampino, in quanto è sicura che sua figlia sia ancora innamorata dello Spencer. La donna invita la ragazza a non perdere le speranze. Spronato da sua madre, Wyatt si reca da Flo. Quinn e Shauna ora non possono far altro che sperare che i loro figli tornino insieme.

Non solo, la Fuller incoraggia l’amica a non arrendersi con Ridge. Wyatt e Flo si riavvicinano ed entrambi ricevono un messaggio di Katie, la quale li invita a raggiungerla. Alla Spencer Publications, la più piccola delle sorelle Logan tiene un discorso di gratitudine per Flo, di fronte a Bill, Wyatt, Will, Donna e Justin. Il primo appare ancora dubbioso al riguardo. Alla fine comunque tutti accettano di perdonarla.