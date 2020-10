Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 31 ottobre al 6 novembre 2020

Thomas Forrester lotta in ospedale tra la vita e la morte. Tra Brooke e Ridge sale la tensione: la Logan ribadisce che voleva proteggere la figlia Hope ma il marito non è della stessa idea.

Thomas Forrester è in coma a Beautiful. Il giovane stilista è finito in ospedale dopo che Brooke l’ha spinto violentemente giù per la scogliera. Un vero e proprio dramma per la famiglia Logan-Forrester. A causa di questo incidente il matrimonio tra Brooke e Ridge viene messo seriamente in crisi. Mentre lo stilista non crede alle parole della moglie la famiglia Spencer, Liam in testa, sostiene a spada tratta la versione di Brooke, che voleva solo proteggere la figlia Hope. Nel frattempo Flo Fulton è stata arrestata e la madre Shauna cerca un modo per scagionare la giovane. Ridge però è determinato ad ottenere l’ergastolo per l’ex fiamma di Wyatt.

Sabato 31 ottobre

Il detective Sanchez solleva molti dubbi sulla dinamica dell’incidente di Thomas, facendo infuriare Ridge. Tutti, forze dell’ordine comprese, attendono con ansia il risveglio di Thomas. Quinn tenta di giustificare Flo con Wyatt: la Fuller, nonostante tutto, è dalla parte della famiglia Fulton.

Domenica 1 novembre

Hope, al capezzale di Thomas ancora in coma, gli rimprovera tutto il dolore che le ha provocato, e in quel momento il ragazzo si risveglia…Shauna chiede a Quinn una mano per scagionare Flo ma Eric non è d’accordo. Il patriarca della famiglia Forrester è sconvolto da quanto accaduto.

Lunedì 2 novembre

Thomas, interrogato dalla polizia sulla dinamica della caduta, assicura che si è trattato soltanto di un incidente. Ridge e Brooke litigano di nuovo furiosamente.

Martedì 3 novembre

Sally e Wyatt si riavvicinano. Le condizioni di Thomas migliorano ma il rapporto tra Brooke e Ridge si incrina a causa dell’incidente del ragazzo.

Mercoledì 4 novembre

Ridge fa visita a Flo in carcere e le assicura che vigilerà affinché sconti la sua pena fino all’ultimo giorno: deve pagare per tutta la sofferenza che ha causato alla sua famiglia. Flo è d’accordo ma vuole coinvolgere nella vicenda pure Thomas, colpevole di bugie e minacce.

Giovedì 5 novembre

Bill, che ha in mano le prove del coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma Barber, va a trovarlo in ospedale per inchiodarlo alle sue responsabilità. Ridge cerca disperatamente di difendere il figlio. Il detective Sanchez continua ad indagare sulla misteriosa morte di Emma Barber, la nipote di Justin nonché stagista di Hope.

Venerdì 6 novembre

Brooke si rifiuta di chiedere scusa a Thomas per l’incidente sulla scogliera. Forrester, intanto, è impaziente di uscire dall’ospedale per tornare finalmente alla sua quotidianità. Brooke si confronta con le sorelle Donna e Katie, preoccupate per quanto sta accadendo alla loro famiglia.