Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 30 maggio al 5 giugno 2021

Non mancano i colpi di scena negli episodi che andranno in onda nei prossimi giorni: Hope, Liam e Steffy mettono in atto un piano per smascherare finalmente Thomas, mentre tra Brooke e Bill scatta un lungo bacio

Le nuove puntate italiane di Beautiful, in onda da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno 2021, porteranno finalmente a una svolta nella trama. Ridge rivela a Shauna che non riesce a capire il motivo per cui Brooke provi così tanta diffidenza per l’imminente matrimonio di Thomas e Zoe. Nel frattempo, la Logan si trova in compagnia di Bill, con cui si sfoga. In questa circostanza lo Spencer le promette che la proteggerà sempre e scatta un lungo bacio. Subito dopo Brooke si pente per quanto accaduto. Intanto, Hope accetta la proposta di matrimonio di Liam.

La sera prima del matrimonio Ridge, Quinn ed Eric sono felici di accogliere nella loro famiglia Zoe. L’atmosfera non è così serena per Hope, Liam e Steffy. Ormai tutti e tre sono certi del reale scopo del matrimonio di Thomas. Pertanto, hanno intenzione di fermarlo e di smascherarlo davanti a tutti. Inconsapevole di questo piano, il giovane Forrester tenta di costringere Douglas a intervenire in tempo con Hope, affinché diventi lei sua moglie.

Arriva il giorno del matrimonio di Thomas e Zoe. Tutti gli invitati sono in attesa che inizi la cerimonia e il giovane stilista tenta di rassicurare suo figlio. Secondo le anticipazioni di Beautiful, dà a Douglas ulteriori istruzioni su come convincere Hope a bloccare le nozze. Il piccolo vorrebbe, in effetti, vedere suo padre sposare la Logan, anziché Zoe. Vinny Walker, che conosce i dettagli di questo suo subdolo piano, cerca ancora di dissuaderlo.

Il ragazzo ammette di trovare folle tutto quello che Thomas sta facendo per convolare a nozze Hope, sfruttando addirittura suo figlio. Ma, ovviamente, Vinny non riesce a far cambiare idea al Forrester, certo di essere ormai vicino al suo obbiettivo. Brooke, invece, cerca di far riflettere Zoe per l’ultima volta, prima del matrimonio. Walker è convinto che Thomas stia facendo un gioco troppo pericoloso.

Alla Spencer Publications, Bill e Wyatt parlano di queste nozze e anche loro sono certi che si tratti di una farsa messa su dallo stesso Thomas. Arriva il momento tanto atteso, ma quando Zoe arriva all’altare, Douglas ha una crisi e corre via. Hope lo insegue per rassicurarlo e la Buckingham chiede di proseguire comunque con la cerimonia. Thomas vorrebbe aspettare Douglas, ma si arriva lo stesso allo scambio degli anelli.

Ed ecco che avviene il colpo di scena: improvvisamente entra nella stanza Hope in compagnia di Douglas. La Logan indossa il vestito da sposa e Thomas abbandona subito sull’altare la povera Zoe, senza pensarci neanche un secondo. Il Forrester si dichiara pronto a formare con lei una famiglia, sposandola. Le anticipazioni segnalano che finalmente tutti (compreso Ridge) hanno finalmente la verità sotto gli occhi.