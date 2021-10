Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 3 al 9 ottobre

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, che andranno in onda da lunedì 3 a sabato 9 ottobre 2021, al centro dell’attenzione c’è Liam, che appare seriamente preoccupato per la situazione che sta affrontando Steffy. Il dottor Finnegan si lascia andare completamente e rivela alla stilista il suo interesse. Anche lei ammette di provare una certa attrazione e così scatta un bacio passionale. Intanto, Liam corre da Ridge, a cui rivela di essere non poco preoccupato. Lo Spencer crede che il medico non si stia comportando in modo etico, in quanto potrebbe essersi invaghito di Steffy, che è una sua paziente. Secondo Liam questo renderebbe la Forrester vulnerabile.

Durante questa conversazione arriva Thomas, il quale non reagisce bene. In modo abbastanza duro, chiede al suo ex cognato di farsi da parte e di dare a sua sorella la possibilità di essere finalmente felice. Lo accusa, inoltre, di voler continuare a mandare avanti il suo infinito tira e molla con Hope e Steffy. Di fronte a questa reazione di Thomas, Ridge non prende una posizione precisa, tanto che decide di non dare ragione a nessuno. Successivamente, Liam continua a essere preoccupato per Steffy.

Ormai ha compreso che tra lei e Finn c’è qualcosa e teme che questo possa causare problemi nella sua guarigione. Si sfoga poi con Wyatt, il quale gli fa presente che potrebbe essere geloso peer quanto sta accadendo. Nel frattempo, Hope si reca a casa di Steffy per riportarle Kelly, ma la trova con Finn. La giovane Logan capisce che ha appena interrotto un momento romantico e, felice, corre da Liam per rivelargli quella che per lei è un’ottima notizia.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere, invece, che Liam non reagisce bene. Per togliersi ogni dubbio, lo Spencer decide di andare da Steffy, la quale però si è addormentata dopo aver assunto altri antidolorifici. Intanto, sia Hope che Thomas sono felici di vedere Steffy e Finn vicini. Entrambi sono convinti che questa situazione porterebbe Liam a pensare di meno a Steffy.

Proprio lo Spencer si ritrova ad affrontare la Forrester, dopo averla svegliata. Quest’ultima non si regge in piedi e gli chiede di andarsene, stanca dei suoi ‘interrogatori’. Ma, ancora fortemente preoccupato, il figlio di Bill si mette alla ricerca della prova di ciò che pensa da tempo, ovvero il tubetto di pillole che Steffy ha assunto.

Nel frattempo, Carter e Zoe continuano a frequentarsi e tutto sembra far pensare che stia nascendo qualcosa di speciale.